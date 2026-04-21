El secreto de Pepelu para secar a Muriqi: le pidieron cambiar a defender a Virgili y no quiso

Pepelu: "Estoy siempre a disposición del club y del entrenador"

Así fue el penalti de Maffeo sobre Gayà que Soto Grado no quiso ver y el VAR ni revisó

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MallorcaEl Valencia CF empató en Son Moix pero bien pudo haber ganado si Soto Grado hubiera pitado un claro penalti sobre Gayà. Con todo, buena culpa del buen resultado fue la actuación del mediocentro del Valencia CF, Pepelu, que jugó como improvisado central emparejado con Muriqi al que no dejó respirar. “Siempre lo he dicho. Para mí, el equipo es lo más importante. Desde donde me toque voy a aportar. El míster sabe que puede contar conmigo para lo que quiera, cuando juego y cuando no. Lo doy todo por este equipo. Hoy, era un partido difícil porque no estoy acostumbrado a jugar de central y emparejado con Muriqi, pero carácter y ganas para ayudar al equipo”, comentaba el futbolista al final del choque.

Carlos Corberán explica lo que sucedió entre Pepelu y Muriqi "La valentía"

Pepelu fue uno de los destacados del Valencia CF secando a Muriqi. Su actuación le valió los elogios de su entrenador. "La clave para que Muriqi no tenga ocasiones ha estado en la personalidad de Pepelu, en el trabajo defensivo del equipo y en la valentía de Pepelu. He pedido cambiar de lado a Tárrega con Pepelu cuando ha entrado Virgili y no han querido porque se han visto seguros, ganadores en los duelos y me gusta esa personalidad de afrontar la dificultad con seguridad y carácter. Eso es lo que te hace llegar a la élite y dar pasos. Estoy muy satisfecho con el rendimiento de Pepelu.

Pepelu cumplió y aprieta como capitán: raje del equipo y del colegiado

Dentro del campo, el de Denia estuvo soberbio, pero fuera también. Criticó al colegiado: "Cuando ha centrado Gayà en el área le han pegado un pisotón y como siempre digo, no sabemos cuando es un pisotón residual y cuando no. Es una jugada clave, pero se te queda la duda”.

Y también hizo autocrítica por el balón encajado: “Es otro debe el balón parado, no nos lo podemos permitir. Es verdad que el equipo ha reaccionado bien, eso quiere decir que tenemos alma y que queríamos ir a por el partido. Ha habido detalles que podrían haber hecho decantar el encuentro para cualquier lado, pero hay que quedarse con eso: el ser ambiciosos, ir a por el partido, que tiene que ser nuestra identidad”.