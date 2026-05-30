Lamine Yamal desvela el récord que quiere romper en el Mundial para 'fastidiar' a Gavi

Alberto Cercós García 30 MAY 2026 - 17:20h.

Lamine Yamal explica qué récord tiene en mente para este Mundial

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Lamine Yamal ya piensa en los desafíos que le esperan con la selección española en el próximo Mundial. El joven atacante del FC Barcelona reveló que mantiene una especie de reto amistoso con su compañero Gavi, quien conserva el récord de goleador más joven de España en una gran cita internacional. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el extremo azulgrana se ha marcado como objetivo superar esa marca y seguir ampliando una colección de registros de precocidad que no ha dejado de engrosar desde su irrupción en la élite.

El internacional español explicó que su ambición va más allá de anotar un solo tanto en la próxima Copa del Mundo. Entre bromas, señaló que aspira a firmar una actuación histórica que le permita convertirse en el jugador más joven de la selección en lograr un triplete en un Mundial. Además, avanzó que, si consigue acercarse a ese objetivo durante el torneo, tiene preparada una celebración especial como guiño a Gavi, reflejando la buena relación y la sana competencia que existe entre ambos dentro del combinado nacional.

Lamine Yamal y su apuesta con Gavi

"Desde la Eurocopa, Gavi me dijo que el único récord que no le podía quitar era ese. Entonces he pensado una cosa, que es marcar un 'hat-trick' y entonces ya le quitaré el récord y seré, supongo, el más joven de España en marcar un 'hat-trick' en un Mundial. Entonces espero que cumpla ese. Y si marco el segundo haré un '6' de Gavi, porque el récord es suyo de un gol. Pero intentaré ir a por el 'hat-trick'", confiesa Lamine a la FIFA.

La complicidad entre ambos futbolistas se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del vestuario de la selección española y del Barça. Pese a la diferencia de edad, Gavi y Lamine Yamal han construido una estrecha amistad tanto dentro como fuera del campo, compartiendo concentraciones, éxitos y momentos clave en el crecimiento de la nueva generación de internacionales. Esa conexión personal ha dado pie a constantes bromas y desafíos entre los dos, siempre desde el respeto y la admiración mutua, alimentando una rivalidad simbólica que impulsa a ambos a seguir haciendo historia con la camiseta de España.

Además, Lamine habla del favoritismo de la Selección. "Creo que la Eurocopa la ganamos sin expectativas. Yo creo que todo lo contrario, nadie confiaba en que íbamos a salir campeones y ese el camino. Ser favorito no te da nada, porque el favorito no tiene ni más goles, ni ventaja en un partido… Es ir paso a paso. Hay selecciones muy grandes: está la actual campeona que es Argentina, Francia, que tiene un equipazo, Portugal, Inglaterra…y todas al final en el Mundial da el cien por cien. Es dar todo por el país y jugar como sabemos. Creo que somos la selección que mejor jugamos al fútbol", apunta.