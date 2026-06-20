Brahim Díaz vuelve a brillar y se lo pondrá difícil a Mourinho: las notas del Escocia-Marruecos

Javi Rayo 20 JUN 2026 - 01:59h.

Marruecos venció a una insulsa Escocia (0-1)

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Marruecos hizo valer el temprano gol de Ismael Saibari para conseguir su primera victoria en este Mundial. En frente estuvo una Escocia que propuso muy, muy poco en todo el partido. Estas son las notas de los jugadores del Escocia-Marruecos.

Las notas de Escocia

A. Gunn (6): No pudo hacer nada ante el gol de Saibari. Después, hizo alguna intervención de mérito y se mostró seguro en los saques de esquina.

G. Hanley (6): Estuvo bien en los despejes, especialmente por alto. Varios balones recuperados y sin fallos.

J. Hendry (7): Por números, de lo poco destacable en Escocia. El central aguantó la batalla con Saibari y contribuyó a la salida de la pelota. En ataque no aportó demasiado.

K. Tierney (4): Muy poco del lateral del Celtic. En ataque no aportó absolutamente nada y en defensa, Hakimi y Brahim le volvieron loco una y mil veces. Se marchó lesionado.

N. Patterson (5): Poco que decir del lateral escocés. Ounahi y Khannouss no explotaron mucho su banda pero cuando lo hicieron, dio síntomas de mucha fragilidad.

S. McTominay (4): Anulado, perdido. El líder del Nápoles no lo fue con su Selección. Se le echó de menos en la sala de máquinas. Sólo un buen remate en los últimos minutos pero fue tarde.

L. Ferguson (6): El mejor centrocampista escocés sobre el campo, fue el único que intentó crear algo de peligro. Estuvo muy mal acompañado.

A. Robertson (4): Siendo uno de los mejores futbolistas de Escocia, no rindió como tal. Hakimi se fue de él varias veces, hasta el punto que vio amarilla por ello. En ataque no propuso nada.

J. McGinn (5): El mejor de Escocia en ataque pero no para tirar cohetes. Solo un remate en la primera parte y se fue muy desviado.

R. Christie (5): Partido insulso del centrocampista escocés. Fue incapaz de conectar con los delanteros. Un remate pero sin peligro alguno.

C. Adams (3): Ni un remate en los 70 minutos que estuvo en el campo. De lo peor del combinado escocés.

En la segunda parte Steve Clarke sacó a Gannon-Doak (7), Kenny McLean (SC), Lyndon Dykes (6), Ralston (SC) y Stewart (SC).

Las notas de Marruecos

Bono (5): Poco que decir del exportero del Sevilla, apenas tocó el balón. Sigue sumando porterías a cero.

N. Mazraoui (7): El mejor lateral junto a Hakimi. Recuperó bastantes balones, no permitió a McGinn crear peligro y estuvo acertado en el pase.

C. Riad (6): Poca intervención del ex del Real Betis. Escocia casi no llegó en ataque y por lo tanto no pudo destacar. Ganó un buen duelo en los últimos minutos que pudo ser decisivo.

I. Diop (4): Volvió a ser el eslabón más débil de la defensa marroquí. Vio tarjeta amarilla por cortar una jugada de forma infantil.

A. Hakimi (7): El futbolista del PSG es un seguro tanto ataque como en defensa. Aunque no estuvo brillante, cumplió a la perfección. Sin errores.

A. Bouaddi (8): Ya ha acabado por destaparse como un jugó. Fue el encargado de sacar el balón jugado. Bajó hasta la defensa para asociarse con los centrales y se sumó al ataque con buenas decisiones.

N. El Aynaoui (6): Ejerció de stopper para que Bouaddi pudiera jugar más liberado. Trabajo gris pero efectivo.

B.E. Khannouss (4): Partido muy flojo del extremo marroquí. Sólo alguna que otra internada por la banda pero no de mucho éxito.

A. Ounahi (5): Aunque no tuvo fallos de calado, al jugador del Girona se le vio muy tímido, poco propositivo en ataque.

B. Díaz (9): Todo el peligro marroquí pasó por sus botas. Dio la asistencia del gol de Saibari. Creó, contemporizó y se movió por todo el terreno de juego.

I. Saibari (8,5): De un zarpazo suyo salió el gol de Marruecos en el minuto 1. Delantero killer. Tuvo una y la enchufó, no hay más.

Mohamed Ouahbi introdujo en el minuto 83 a Rahimi (SC), Talbi (SC) y Echghouyab (SC) y en el 89 a El Mourabet (SC).