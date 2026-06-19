Kang In Lee se queda sin recompensa en la victoria mexicana: las notas del México-República de Corea

Celia Pérez 19 JUN 2026 - 06:58h.

Los mexicano se llevaron la victoria con el gol de Luis Romo

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La selección de México derrotó este jueves por 1-0 a Corea del Sur en un partido de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 jugado en el Estadio Guadalajara y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final. Luis Romo anotó en el minuto 50 tras un error del guardameta coreano Kim Seung Gyu, para decidir un partido peleado con dominio alterno.

Notas de México

Raúl Rangel [6]: sin demasiado trabajo, estuvo seguro en las ocasiones que le tocó intervenir.

Jorge Sánchez [5]: correcto, sin más, en un partido en el que apenas se le exigió.

Edson Álvarez [7]: siempre atento, salvó una ocasión de Son Heung Min bajo palos que acabó anulada por fuera de juego.

Johan Vásquez [5]: sólido y seguro en el eje de la defensa.

Jesús Gallardo [6]: incisivo por su banda. Clave en las recuperaciones y subiendo para terminar rematando.

Erik Lira [5]: no tuvo demasiado protagonismo con el balón, partido muy discreto.

Luis Romo [8]: goleador, atentísimo para aprovechar el error del meta rival y anotar el 1-0 del partido.

Brian Gutiérrez [6]: cogiendo el balón y abriendo a banda. Lo intentó con algún disparo desde fuera del área.

Raúl Jiménez [5]: Apareció lo justo. Referencia arriba, buscándole con balones en largo.

Julián Quiñones [7]: tuvo un buen remate que mandó a las manos de Kim Seung Gyu. En un centro suyo llegó el error del meta surcoreano y el posterior tanto mexicano.

Roberto Alvarado [6]: participativo, atento a los rebotes para crear ocasiones. Activo por banda.

Sustituciones:

En la segunda parte, Orbelín Pineda [5], Obed Vargas [6], Israel Reyes [6], Santiago Giménez [5] y César Huerta [6].

Notas de la República de Corea

Kim Seung Gyu [3]: no estuvo mal, salvo por un error fragante en un balón en el área, que dejó muerto y Luis Romo aprovechó para golear.

Lee Han Beom [4]: sin grandes errores, pero sufrió bastante con las ocasiones mexicana.

Kim Minjae [5]: el único que se salva dentro de la defensa. Correcto en las que le tocó intervenir.

Hwang In Beom [4]: muy mejorable, en un partido donde trató de guardar el sitio.

Kim Moon Hwan [4]: muy poca presencia en el partido.

Hwang In Beom [5]: tratando de dar sentido al juego del equipo, buscando balones que adelantaran líneas.

Paik Seung Ho [6]: presionando, dejando poco espacio.

Seol Young Woo [6]: remate que se marchó demasiado alto. También lo intentó poniendo balones al área.

Lee Jae Sung [6]: jugó rápido para tratar de crear peligro. A punto estuvo de aprovechar un buen centro al que no llegó por poco

Kang In Lee [7]: el mejor de su equipo, siempre creando situaciones de peligro cuando el balón pasaba por sus botas.

Son Heung Min [5]: una buena ocasión en la que lo intentó picándola ante el meta mexicano, pero que salvó un defensor bajo palos. Fue anulada por fuera de juego.

Sustituciones:

En la segunda parte, Wang Hee [5], Hyeon Guy [4], Eom Ji Sung [6], Hyung Jun [6] y Gue Sung [5].