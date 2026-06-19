Fran Duarte Madrid, 19 JUN 2026 - 01:42h.

Madibo, el futbolista de Qatar que hizo la entrada sobre Koné, se quedó en shock un buen rato y el canadiense acabó tranquilizando al público con una mano en alto

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El Canadá – Qatar ha dejado la imagen más espeluznante de lo que llevamos de torneo. En el segundo tiempo, sobre el minuto 50’, Assim Madibo entró con muchísima fuerza impactando en la pierna de Ismael Koné fracturándole la tibia en una acción durísima que ni la retransmisión quiso repetir.

Rápidamente, con el jugador tendido sobre el césped, los jugadores suplentes de Canadá han hecho un corro alrededor de su compañero para protegerle de las cámaras y que no se viese cómo atendían al futbolista gravemente lesionado.

El propio Madibo, consciente de la gravedad de la lesión de su rival, se quedó en shock nada más ocurrir. Un lance que acabó saldándose en tarjeta roja para el cataríe que no protesto ni un poco la decisión del VAR, a pesar de que en un primer momento el árbitro le mostró solo amarilla.

La reacción de Madibo ha dado la vuelta al mundo por estar profundamente arrepentido de lo sucedido y mientras algunos jugadores canadienses le pedían explicaciones, él solo podía levantar las manos como símbolo de su arrepentimiento.

Imagen positiva de Koné abandonando el terreno de juego

La mejor noticia ha sido cuando Koné ha abandonado el terreno de juego, consciente, ayudado a respirar con oxígeno y con una mano en alto para tranquilizar a los espectadores mientras el equipo médico de Canadá le sacaba del estadio en camilla. Pese a lo positivo de esta imagen final, el futbolista ha dicho adiós a lo que resta del Mundial y no podrá estar en los siguientes partidos de su país. Eso sí, Koné no va a dejar de estar presente en su equipo y la muestra ha sido la celebración del cuarto gol de Saliba, dedicándole el gol mientras sujetaba la camiseta con el ‘8’ de Ismael Koné.