Fran Duarte Madrid, 19 JUN 2026 - 02:16h.

Goleada de Canadá (6-0) en un partido que acabó demasiado pronto por las expulsiones, con la dramática lesión de Koné y tangana final con Lopetegui que pedía levantar el pie al país anfitrión

La escalofriante lesión de Koné tras una entrada de Madibo: ni la retransmisión del Canadá-Qatar quiso repetirla

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En la segunda jornada para los países del grupo B, Canadá ha dado un golpe sobre la mesa para demostrar que son mucho más que un país anfitrión. Julen Lopetegui, seleccionador de Qatar, llegó al estadio portando la pulsera de la Hermandad del Cachorro y una estampa de la Macarena, pero ni una ayuda divina pudo salvarle del baño que iba a sufrir en el BC Place Vancouver con un contundente 6-0 al final.

El aliento de los canadienses se notó desde el primer minuto y no tardó en llegar rápidamente el gol de Cyle Larin, cazando el primer tanto tras una buena parada de Abunada. Desde ese momento el partido se les vino encima a los cataríes y en apenas 15 minutos encajaron el segundo de Jonathan David. Por si fuera poco, el árbitro acabó anulando un penalti en contra de Qatar porque la falta la había cometido Al-Amin fuera del área y, lo que en un principio se había quedado en pena máxima y amarilla, acabó convirtiéndose en falta peligrosa y roja directa para el jugador de Qatar. Los anfitriones olieron la sangre con un hombre menos y al borde del descanso volvió a anotar Jonathan David, haciendo aún más difícil la remontada de su rival. Además de los goleadores, Buchanan fue un auténtico dolor de muelas durante todo el partido.

El segundo tiempo fue una pesadilla para los de Lopetegui que acabaron con otro jugador menos después de la escalofriante lesión de Koné tras una entrada de Madibo. Después el resultado no fue más que una bola de nieve que se iba agrandando mientras pasaban los minutos y crecía el cansancio de los jugadores de Qatar. Canadá necesita ahora un empate en la última jornada para clasificarse como primera de grupo. Qatar, con un pie y medio fuera, tiene por delante la oportunidad de ganar a Bosnia para pasar como una de las mejores terceras de grupo.

Las notas de los jugadres de Canadá

M. Crépeau (5)

A. Johnston (7,5)

Fougerolles (7)

D. Cornelius (6,5)

R. Laryea (8,5): Un avión en la banda izquierda. Aprovechó la inferioridad numérica del rival para hacer mucho daño incorporándose al ataque.

T. Buchanan (8): Fue un cohete durante el primer tiempo y gracias a él llegó la expulsión de Al-Amin.

S. Eustaquio (8,5): El capitán fue clave para controlar el centro del campo. El líder también para construir el juego de su equipo con un 94% de pases precisos

I. Koné (7,5): Incombustible. Hasta el momento de su lesión estaba haciendo un gran partido. Una pena no verle más en este Mundial y un drama para Canadá.

A. Ahmed (7)

C. Larin (7): Autor del primer gol en uno de sus dos tiros a pueta. Fallo una ocasión clara que podría haber aumentado la sangría cataríe.

J. David (9): Hat-trick de delantero que no da por perdido un balón. Sin duda uno de los jugadores a tener en cuenta en este Mundial. Ya es historia del torneo.

Suplentes

Moise Bombito (7)

Nathan-Dylan Saliba (8,5): Salió para sustituir a Koné y acabó marcando el cuarto gol y dedicándoselo a su compañero.

Jacob Shaffelburg (6)

Tani Oluwaseyi (6)

Niko Sigur (5)

Las notas de los jugadores de Qatar

M. I. Abunada (6)

A. A. Oui (5)

P. Miguel (5)

B. Khoukhi (5)

Al-Amin (3)

Abdulsallam (6,5)

Madibo (4)

Laye (7)

Edmilson Junior (6)

Abdurisag (5)

Afif (7,5)

Suplentes

Sultan Al-Brake (6)

Ahmed Fathi (5)

M. N. Almanai (4)

Al-Hussain (5)

Lucas Mendes (5)