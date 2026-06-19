María Trigo 19 JUN 2026 - 10:13h.

También muestra su mal perder: "Me salgo del grupo"

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Dani Ceballos está disfrutando de lo lindo en la Reserve Cup de Marbella 2026. Estuvo en la inauguración y está jugando un par de partidos al días en las pistas de Puente Romano cuando no hay partidos en juego. Cuando los hay, es uno más en la grada, tal y como pasó este jueves en el primer día de una competición que puedes ver en directo en Mediaset Infinity.

Justo durante la retransmisión de Mediaset Infinity, a Dani Ceballos le hicieron una pequeña entrevista que se puede ver en el vídeo superior en la que cuenta su pasión por el pádel: "Es un deporte que para nosotros es poco lesivo, que nos gusta, que nos entretiene, somos cuatro personas, nos divertimos, y la verdad que cada día me gusta más".

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Además, también reconoció que es muy competitivo, que no tiene muy buen perder y sale, a veces, incluso de los grupos de WhatsApp. Por último, eligió quién sería su pareja de pádel si tiene que elegir entre un compañero, un exjugador y en un entrenador: "Creo que de compañero puedo jugar mucho con Vinicius; de un entrenador elegiría hijo de Ancelotti, que juega bastante bien; y de un exjugador a Raúl González Blanco".