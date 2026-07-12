Pablo Sánchez 12 JUL 2026 - 22:42h.

Muere el futbolista Jayden Adams tras jugar el Mundial con Sudáfrica: el gesto que "refleja su calidad humana"

Destaca la mejoría y competitividad de los países pequeños

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, explicó este domingo que la posibilidad de una futura ampliación del Mundial a 64 equipos será “examinada y debatida en los comités correspondientes” tras el presente torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

"Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes tras este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar", dijo en declaraciones a Bluewin que recoge el diario L’Equipe.

“Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en el Mundial, ya no tendrán la motivación para seguir mejorando", añadió el presidente de la FIFA sobre el torneo, que este verano ha contado con la participación por primera vez de 48 selecciones, desde el inicio el 11 de junio hasta la final, prevista para el 19 de julio.

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La asistencia a los estadios ya supera a Rusia y a Qatar

Los 6.527.410 aficionados que han acudido a los estadios de la Copa del Mundo 2026 ya superan la asistencia total conjunta que registraron el Mundial 2018 que se disputó en Rusia y el de Qatar 2022.

A falta de cuatro partidos para la conclusión del torneo, las dos semifinales, el tercer puesto y la final, los cien partidos que se han disputado de este Mundial norteamericano ya han llevado más aficionados a los estadios que el total de los 128 partidos (64 por Copa del Mundo) de las dos ediciones precedentes. Rusia registró una asistencia de 3.031.768 espectadores y Qatar de 3.404.252, en total 6.436.020 aficionados por los 6.527.410 de los 100 partidos disputados en esta Copa del Mundo.