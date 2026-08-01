Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 12:49h.

La FIFA emite un comunicado del presidente echándose atrás

Cisma en la FIFA con la dimisión de la mano derecha de Infantino por la privatización del Mundial: "Hipotecar el futuro del fútbol"

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La FIFA finalmente ha dado marcha atrás a la propuesta de los últimos días de Gianni Infantino de permitir la entrada de inversores externos en la filial de la organización que organizaría eventos como el Mundial. Una privatización de este tipo de torneos que se ha encontrado con la oposición de la UEFA desde el primer día, además de la CONCACAF y la AFC, y que ha llevado al presidente a echarse atrás ante las "divisiones" generadas.

El pasado miércoles, la FIFA anunció su intención de vender el 20% de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva filial que buscaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto. En un explicativo publicado en su página web que resume de manera didáctica la información, la FIFA había asegurado que la nueva filial está valorada en unos 20.000 millones de dólares, de acuerdo a J.P. Morgan.

Según el diario británico The Times, la entidad rectora del fútbol también había dado a las 211 federaciones que la forman un plazo de poco más de 50 días para que comunicaran si aceptaban los 53 millones de dólares que pretendía otorgar a cada una si respaldaban la propuesta.

El proyecto recibió el jueves un varapalo con la negativa de la UEFA, que alertó que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA si la propuesta se mantenía. La CONCACAF también se sumó la víspera a las intenciones de la UEFA, al igual que la AFC, mientras que este viernes la CONMEBOL afirmó el inicio de "un proceso de consultas" entre sus miembros y aseguró que "primero está el fútbol".

El comunicado de la FIFA echándose atrás con la venta del Mundial

Declaración del Presidente de la FIFA.

El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios.

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Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar.

Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar.

En consecuencia, esta propuesta no avanzará.

De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo.