Joaquín Anduro 31 JUL 2026 - 14:53h.

Carlos Cordeiro, vicepresidente de la FIFA, anuncia su dimisión

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La última idea de Gianni Infantino de permitir la venta de participaciones de los Mundiales a empresas externas ha provocado un terremoto en el fútbol internacional y la negativa de confederaciones como la UEFA, la CONCACAF o la AFC. A ellas se les ha sumado ahora Carlos Cordeiro, mano derecha del propio presidente, criticando duramente esta propuesta por "hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente".

El hasta ahora vicepresidente de la FIFA ha anunciado este viernes su dimisión con un duro comunicado oponiéndose "de forma inequívoca" a esta proposición liderada por Infantino. Esto supondría la creación de la filial FIFA Forward Enterprise para manejar distintos negocios y eventos entre los que destaca el Mundial y de la que un 20% podría ser vendida a empresas privadas que, tal y como se han filtrado, estarían vinculadas a Donald Trump.

La UEFA fue la primera en responder con su total desacuerdo e incluso anunciando que las selecciones europeas no participarían en torneos FIFA. Las b a esta negativa complicando la idea, ya que necesitaría la mayoría de votos de las 211 naciones presentes en la organización, a la espera de una respuesta desde África y Sudamérica.

El comunicado de Carlos Cordeiro con su dimisión como mano derecha de Infantino

"No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA se plantea vender una participación en el Mundial. Quiero dejar claro que no he tenido nada que ver con esta propuesta y que me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte", arrancó Carlos Cordeiro en un comunicado a través de sus redes sociales.

El ya exvicepresidente de la FIFA ha reivindicado que ya tienen acceso a "recursos financieros extraordinarios" y que, si algunas de las federaciones miembro "consideran que se necesita una inversión adicional para desarrollar este deporte, la FIFA ya tiene la capacidad financiera para proporcionar ese apoyo a partir de sus recursos actuales".

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Carlos Cordeiro ha denunciado lo que supondría esto a largo plazo con una pérdida del valor patrimonial del fútbol mundial: "Vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.200 millones de dólares no tiene mucho sentido. Supone hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente. No acepto esa propuesta. Las personas que construyeron este éxito ya han demostrado que la FIFA cuenta con la experiencia necesaria para seguir haciendo crecer tanto el deporte como su futuro comercial.

El que ha sido mano derecha de Gianni Infantino también se ha opuesto contundentemente a las prisas por tener una decisión "de enormes consecuencias" en apenas 50 días tal y como anunció el suizo: "Esa no es una forma responsable de determinar el futuro del fútbol mundial".

Por ello, Carlos Cordeiro ha presentado su dimisión para no verse envuelto en esta polémica: "Esta propuesta se ha convertido en una cuestión decisiva para el futuro de la FIFA. Tras una cuidadosa reflexión, ya no puedo seguir desempeñando mi cargo de asesor principal del presidente. Por lo tanto, he presentado mi dimisión con efecto inmediato".

"La responsabilidad de la FIFA no es maximizar los beneficios comerciales a cualquier precio, sino proteger y fortalecer el fútbol para las generaciones futuras. Cuando esos principios entran en conflicto, el fútbol debe ser lo primero", finalizó.