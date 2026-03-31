Asís Martín 31 MAR 2026 - 10:51h.

Hasta 9 jugadores están a una amarilla de la suspensión en el partido Getafe-Athletic

¿Le hemos exigido demasiado a Ernesto Valverde?

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BilbaoMientras que a la Selección Española del imparable Luis de la Fuente aún le queda un partido amistoso por disputar en Barcelona contra Egipto, los conjuntos de LALIGA EA Sports ya preparan su regreso a la competición en sus ciudades deportivas. Concretamente, este domingo a las 14.00 horas (Movistar) el Getafe CF José Bordalás y el Athletic Club de Ernesto Valverde se van a enfrentar en la jornada 30 igualados a 38 puntos en la tabla y ambos con los ojos puestos en poder vivir una aventura continental el próximo curso.

Una cita en la que los bilbaínos esperan devolver a los azulones madrileños el 'favor' de la ida, cuando vencieron por (0-1) en San Mamés con un gol de Borja Mayoral, y se espera además con ilusión entre la afición vizcaína el regreso de Yeray Álvarez, tras cumplir el central fabril su castigo de 10 meses de inhabilitación por una sanción de UEFA al "tomar un tratamiento crecepelo" de su pareja en su domicilio.

Si las cosas cuadran en Getafe, el defensa de Barakaldo podrá tener sus primeros minutos de esta temporada -en la que renunció a cobrar su sueldo mientras no pudiera competir- de la mano de Ernesto Valverde, teniendo además en cuenta que el galo Aymeric Laporte vendrá algo más cansado de sus dos compromisos con la selección absoluta ante Serbia y Egipto.

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Hasta 9 jugadores están apercibidos antes del Getafe CF - Athletic Club del domingo en el Coliseum

Todavía se desconoce quién será el colegiado del encuentro, pero desde luego todos ellos deberán estar muy atentos a la hora de poder ser amonestados. Por el cuadro local, que ha ganado tres de sus cuatro últimos partidos, se encuentran en alerta amarilla Diego Rico, Domingos Duarte, el uruguayo Mauro Arambarri, Martín Satriano y Mario Martín.

En la jornada 31, el Athletic recibe el domingo 12 al Villarreal CF en San Mamés y el Getafe juega el lunes 13 en casa del Levante UD

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Mientras que en la escuadra bilbaína se mantienen apercibidos el central Aitor Paredes, que veremos si llega a tiempo de ser convocado o no, el centrocampista Iñigo Ruiz de Galarreta (a punto de cumplir su segundo ciclo de amonestaciones) y los atacantes navarros Alex Berenguer y Oihan Sancet.