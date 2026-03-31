Ángel Cotán 31 MAR 2026 - 12:42h.

El centrocampista también habla de Alejandro Rego

Aingeru Olabarrieta vive un caso difícil y deja una decisión pendiente en el Athletic: "No se le cuida"

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BizkaiaMikel Jauregizar solo tiene 22 años, pero ya ejerce como todo un veterano en el Athletic Club. El incombustible futbolista de Bermeo lo juega prácticamente todo, culminando así una irrupción en la élite que ha sabido mantener. Ernesto Valverde le colocó la etiqueta de fijo en el centro del campo de los leones, aunque él espera con ganas a un par de 'refuerzos' que están brillando para elevar el techo competitivo de la medular.

En semana de parón internacional, el mediocentro rojiblanco atendió al micrófono de Durangaldeko Telebista. Allí, Jauregizar también valoró a actuales compañeros de demarcación como Alejandro Rego: "Coincidí con Rego y la verdad que ya se le veía. Al final ya lo está demostrando también con el primer equipo, está haciendo unos partidazos, y nada, al final se merece todo lo bueno que le venga".

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Eso sí, los mayores elogios fueron para Iñigo Ruiz de Galarreta. El bermeotarra alucina con él: "Joder, es un espectáculo. Todos los entrenamientos y partidos, a mí me hipnotiza verle. Todo lo que hace lo hace bueno, nos hace mejores a todos. Sin balón también nos ayuda la hostia, es una gozada verle presionar y robar balones. Siempre intento aprender muchas cosas de él, pero es muy difícil".

Mikel Jauregizar espera a dos 'fichajes' en el Athletic

Y no solo lo que ya está sobre el verde de San Mamés, sino también lo que está por llegar. Mikel Jauregizar fue cuestionado por los centrocampistas Peio Canales y Beñat Gerenabarrena. Ambos regresarán al término de la presente temporada de sus correspondientes cesiones y el de Bermeo está siguiendo de cerca su evolución.

A Jauregizar le encanta ver jugar a estos dos mediocentros y ya les espera en San Mamés: "Sí, algunas veces suelo ver partidos de ellos y es un espectáculo verles jugar. Al final, yo estuve con ellos en el Bilbao Athletic y son dos jugadorazos que, bueno, han tenido que salir del club para poder jugar más y lo están aprovechando. Con ganas de verles por aquí y a ver si podemos jugar juntos aquí en San Mamés".