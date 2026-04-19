Guillermo Almada despeja las dudas con Eric Bailly para el Real Oviedo-Villarreal

Joaquín Anduro 19 ABR 2026 - 18:38h.

Eric Bailly estará disponible este jueves en el Carlos Tartiere

La clave de Guillermo Almada y Fede Viñas para resucitar al Real Oviedo

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La final de la Copa del Rey ha provocado que no haya jornada de LALIGA EA Sports este fin de semana aunque la acción volverá el martes con la jornada 33 (la 32 se disputará el siguiente finde) en la que el Real Oviedo recibirá al Villarreal el jueves en el Carlos Tartiere. Mucho tiempo de descanso para los de Guillermo Almada que han aprovechado para quitarle carga de trabajo a varios futbolistas como Eric Bailly, que finalmente apunta al choque.

El central marfileño se ha ejercitado al margen en varias sesiones durante los últimos días pero este domingo ya ha participado con total normalidad junto al resto de sus compañeros. De hecho, el club carbayón así lo ha hecho atestiguar con una imagen del futbolista en sus redes sociales.

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Eric Bailly estará disponible de este modo para enfrentarse al Villarreal, su exequipo, en su mejor momento durante una temporada irregular con el Real Oviedo. Tras afianzarse como titular en los últimos encuentros llegó la tremenda exhibición en Balaídos en la goleada por 0-3 al Celta de Vigo que permite al conjunto asturiano seguir soñando con el milagro de la salvación.

Eric Bailly, clave en la búsqueda del milagro del Real Oviedo

El equipo oviedista recibe al tercer clasificado, el Villarreal, en uno de los cuatro partidos en el Carlos Tartiere de los siete restantes en LALIGA EA Sports. La salvación ya está a seis puntos y la mayoría de las cuentas pasan por hacer un pleno, o al menos acercarse, en los choques ante los groguets, el Elche, el Getafe y el Alavés el en el Principado, con dos de ellos ante rivales directos.

En el encuentro del Real Oviedo de este próximo jueves, Guillermo Almada contará con una baja asegurada, la de Nico Fonseca por acumulación de amarillas, y tiene a tres jugadores en duda. Leander Dendoncker, Luka Ilic y Álex Forés siguen con molestias y de su evolución en los próximos días dependerá su entrada en una convocatoria en la que, salvo cambio de última hora, estará Eric Bailly.