Posibles alineaciones del Real Oviedo - Villarreal para la jornada 33 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 21 ABR 2026 - 07:25h.

Real Oviedo - Villarreal, las posibles alineaciones del partido de la jornada 33 de LALIGA EA Sports

Fede Viñas desvela el motivo de su celebración en el Celta-Real Oviedo: "Son como mis padres"

Compartir







El Real Oviedo recibirá al Villarreal en la que será la jornada 33 de LALIGA EA Sports (la jornada 32 se jugará a partir del 24 de abril) y que se disputará en el Carlos Tartiere el jueves 23 de abril a las 21:30h. El equipo asturiano viene de ganar por 0 goles a 3 al Celta de Vigo en el campo del conjunto gallego. Los de Guillermo Almada no pierden la esperanza por la salvación y van a luchar hasta el final para mantener la categoría. El Oviedo está 19º con 27 puntos, a 6 del Deportivo Alavés que es el equipo que marca la zona fuera del peligro. El Villarreal ganó al Athletic Club por 1 gol a 2 en San Mamés y ha conseguido poner más de un partido de diferencia entre ellos y su perseguidor, el Atlético de Madrid. Los de Marcelino García Toral han aprovechado que los colchoneros están concentrados en otras competiciones y se han reafirmado como terceros con 61 puntos, 4 por encima del Atlético.

Posible alineación del Real Oviedo

El Real Oviedo dio la sorpresa durante la jornada pasada de liga al pasar por encima al Celta de Vigo en su estadio. El equipo asturiano ganó por 0 goles a 3 con un Federico Viñas estelar y llevan tan solo 1 derrota en los últimos cinco partidos. Los de Guillermo Almada no se van a rendir hasta que estén descendidos matemáticamente y les separan 6 puntos del Deportivo Alavés, el conjunto que marca la salvación. El técnico uruguayo no podrá contar con Nicolás Fonseca, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas y Alex Forés, Leander Dendoncker y Luka Ilic serán duda para el partido ante el Villarreal. Almada ha encontrado un once fijo y no se prevén cambios para este encuentro.

Posible once del Real Oviedo frente al Villarreal:

Portero: Aarón Escandell

Defensas: Javi López, Dani Calvo, Bailly, Nacho Vidal

Centrocampistas: Reina, Sibo, Colombatto

Delanteros: Thiago Borbás, Viñas, Ilyas Chaira

Posible alineación del Villarreal

El Villarreal ganó al Athletic Club en San Mamés por 1-2 con goles de Sergi Cardona y Alfon González en el partido anterior de LA LIGA EA Sports. El conjunto de la Comunidad Valenciana ha conseguido distanciarse del Atlético de Madrid después de que los de Diego Pablo Simeone cayeran frente al Sevilla por 2 goles a 1. El submarino amarillo, pese a los varapalos de Copa del Rey y Champions League, está realizando una gran temporada en liga y es 3º, 4 puntos por encima del Atlético. Marcelino García Toral no podrá contar con Logan Costa, Juan Foyth y Pau Cabanes, que serán baja por lesión y la única duda para esta jornada será Thomas Partey. La irrupción de Alfon hace que Marcelino tenga que decidir entre él y Alberto Moleiro para la banda izquierda. En la derecha, Tajon Buchanan y Nicholas Pépé se disputan la titularidad y en la delantera Georges Mikautadze y Tani Oluwaseyi son las dos opciones para acompañar a Gerard Moreno.

Posible once del Villarreal frente al Real Oviedo:

Portero: Luiz Junior

Defensas: Cardona, Veiga, Pau Navarro, Mouriño

Centrocampistas: Alfon/Moleiro, Parejo, Gueye, Buchanan/Pépé

Delanteros: Gerard Moreno, Mikautadze/Oluwaseyi