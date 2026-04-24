Javi Rayo 24 ABR 2026 - 00:17h.

Guillermo Almada comentó la jugada del penalti en la entrevista flash de DAZN

El uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Villarreal: varios notables y un suspenso claro

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El Real Oviedo ha conseguido un valioso empate en casa ante el Villarreal que mantiene vivo -al menos matemáticamente- el sueño de la permanencia. Tras el partido, Guillermo Almada habló de la jugada polémica del partido, un penalti de Dani Calvo que Aarón Escandell detuvo pero que acabó subiendo al marcador al ser nuevamente lanzado por Pepé luego de que los defensas del conjunto local se metieran en el área. El extrenador del Real Valladolid reveló la prohibición que le tiene hecha a todos sus jugadores y que acabó en la pena máxima provocada por su defensa.

Guillermo Almada, claro con el penalti de Dani Calvo

"El penal no lo vi, pero supongo que si el VAR lo llamó algo debe haber. Le tengo prohibido a los jugadores, se lo manifiesto, que barran a los rivales dentro del área porque siempre va a haber un contacto y si te quieren cobrar el penal, te lo van a cobrar. Ahora me enseñaron la jugada, vi que el VAR cobró penal porque había una supuesta invasión que no ha existido. Desde mi punto de vista nos cobraron algo que es inexistente y que termina privando de dos puntos que necesitamos, es totalmente injusto", comentó el entrenador del Real Oviedo.

"Enfrentemos a quien nos enfrentemos tenemos que sumar de tres para acercarnos a ese pelotón. Los jugadores se tienen que recuperar y apuntar todas las baterías al partido del domingo", concluyó un Guillermo Almada que sabe que las pocas opciones que aún conserva el Real Oviedo de quedarse en LALIGA pasan por vencer al Elche en el encuentro de este próximo fin de semana.