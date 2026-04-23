El uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Villarreal: varios notables y un suspenso claro

Javi Rayo 23 ABR 2026 - 23:31h.

Las notas del Real Oviedo en la derrota ante el Villarreal

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El Real Oviedo ha conseguido un valioso punto ante el Villarreal pero que parece insuficiente tras las victorias de Levante y Elche. Estas son las notas de los jugadores de Guillermo Almada.

Las notas de los jugadores del Real Oviedo

A. Escandell (7): El portero catalán evitó que la derrota fuera más abultada. Llegó a parar el primer penalti a Pepé pero no pudo hacerlo por segunda vez tras la revisión del VAR.

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Nacho Vidal (5): Mejor en defensa que en ataque. Se le echó de menos en tareas ofensivas.

E. Bailly (6): El mejor central de los dos. Desde la experiencia aportó solidez en la defensa. Por ponerle un pero, fue uno de los jugadores del Oviedo que se adelantó en el penalti que acabó repitiéndose.

Dani Calvo (4): Estuvo frágil en defensa y cometió el penalti que acabó en el gol del Villarreal. Imperdonable con lo que se está jugando el club asturiano.

Javi López (7): Buen partido del lateral y ex de la Real Sociedad. Se lo dejó todo en el campo. Subiendo y bajando la banda para ayudar en defensa pero aportando en ataque. Nada que achacarle.

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K. Sibo (5): El jugador africano no destacó en nada pero tampoco cometió errores. Se centró en defender pero se olvidó de generar.

Colombatto (7): Partido notable del centrocampista en la sala de máquinas, ayudó a sacar el balón desde atrás y se hizo gigante para parar las continuas contras del Villarreal, sobre todo en la primera parte. Incluso pudo dar la victoria en el descuento a su equipo pero su remate se marchó desviado.

I. Chaira (8): Fue un auténtico puñal por banda, un dolor de cabeza para Sergi Cardona. Las intentó de todas las formas hasta que con algo de suerte consiguió marcar. Gran partido.

A. Reina (7): Gran partido del futbolista andaluz. Tuvo varias ocasiones pero sobre todo destacó creando peligro en la mediapunta.

T. Fernández (6,5): El ex del Villarreal estuvo francamente propositivo ante su exequipo. Intentó crear peligro desde todas las parcelas de la media punta y a punto estuvo de marcar en una ocasión.

Fede Viñas (7): Poco se le puede achacar al delantero uruguayo. No tuvo ocasiones de mucho peligro pero con las que dispuso hizo sufrir a Arnau Tenas. Le faltó el gol para redondear un gran partido.

Sustituciones

Hassan (6): Buen partido del extremo egipcio. En los pocos minutos que estuvo en el campo se le vio muy desequilibrante. Mareó a Sergio Cardona y tuvo una clara para marcar pero el gol no entró.

Ejaria (5): Ejerció de stopper en el centro del campo, trabajo gris.

Santi Cazorla (6): Aunque no fue desequilibrante desde el banquillo, el ex del Arsenal agarró la batuta de la posición desde que salió del banquillo. Fue el generador del Oviedo aunque le faltó ese último pase.

Rahim (-): No hizo suficiente como para recibir una nota

Agudín (-): No hizo suficiente como para recibir una nota