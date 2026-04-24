Ángel Cotán 24 ABR 2026 - 09:28h.

Hay un claro precedente en este mismo curso

Guillermo Almada y la prohibición que le hizo a Dani Calvo y que acabó en penalti: "Te lo van a cobrar"

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Tan solo habían transcurrido ocho minutos de partido cuando el VAR hizo acto de presencia en el Carlos Tartiere. Dani Calvo se tiraba con todo para cortar un envío atrás de Nicolas Pépé. En primera instancia, De Burgos Bengoetxea no compró la caída del atacante del Villarreal CF, pero la llamada desde la Sala VOR cambió la decisión inicial. El silencio se apoderó del Carlos Tartiere y los fantasmas del descenso acechaban... pero apareció Aarón Escandell. La alegría fue efímera por un nuevo aviso al trencilla que obligaba a repetir el lanzamiento desde los once metros.

El portero carbayón se impuso en el duelo desde el punto de penalti a Dani Parejo. Escandell enloquecía, el Carlos Tartiere creía más que nunca, pero De Burgos Bengoetxea detuvo el encuentro. El Villarreal cambiaría de lanzador en la repetición de la pena máxima y Nicolas Pépé no erraría.

La decisión de repetir el lanzamiento se argumentó por la posición de Ilyas Chaira en el instante previo al golpeo. Los colegiados entendieron que el extremo entró en el área de Escandell antes del golpeo de Dani Parejo. Una explicación en la que discrepan los expertos arbitrales y por la que existe un precedente en esta misma temporada.

Los expertos arbitrales discrepan en el penalti repetido del Oviedo-Villarreal

El analista arbitral de esta casa, Mr. Asubío, se moja en la polémica del Oviedo-Villarreal. Para él, aunque por cuestiones mínimas, la repetición del penalti fue acertada: "Tiro penal que detiene Escandell y el que recoge el rechace es Ilyas para enviar a córner. ¿Pisa Ilyas (es el que recoge el rechace) dentro o la pintura del área cuando patea Parejo? Creo que pisa mínimamente la pintura. Debe repetirse".

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Una opinión totalmente opuesta a la de Archivo VAR, cuenta especializada en el análisis de decisiones arbitrales polémicas: "Ilyas tiene la pierna derecha en el aire y la izquierda pisando levemente la línea. No debe repetirse. En la presente temporada no se ha repetido ningún penalti por pisar únicamente la línea".

Para más inri, este espacio expone un precedente en esta misma temporada con un final distinto. En el Sevilla FC-Girona, el trencilla decidió no repetir la pena máxima errada por Stuani, ya que entendió que Alexis Sánchez, aunque pisaba la línea, mantenía en el aire su otra pierna.