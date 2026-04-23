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Alineaciones confirmadas de Real Oviedo y Villarreal en LALIGA

Fede Viñas en un partido con el Real Oviedo
Fede Viñas en un partido con el Real Oviedo. Cordon Press
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Real Oviedo y Villarreal se enfrentan en la jornada 33 de LALIGA es escenarios muy, pero que muy diferentes. El conjunto local quiere apurar sus opciones de quedarse en Primera y estará arropado por toda la afición del Tartiere. Por su parte, el Villarreal buscará amarrar una tercera plaza que parece segura tras el pinchazo del Atlético de Madrid ante el Elche. Estos son los onces elegidos por Almada y Marcelino para el partido liguero.

Este es el XI del Real Oviedo para el partido: Aarón Escandell, Javi López, Dani Calvo, Bailly, Nacho Vidal, Sibo, Colombatto, Ilyas, Thiago, Fede Viñas y Alberto Reina.

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Este es el XI del Villarreal para el partido: Arnau Tenas, Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona, Buchanan, Dani Parejo, Gueye, Alfon, Pepe y Oluwasey.

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