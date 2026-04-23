Jorge Morán 23 ABR 2026 - 23:32h.

ElDesmarque te trae las notas de los jugadores de Marcelino

El cabreo de Iñigo Pérez por sus rumores con el Villarreal: "Uno de mis jugadores me hizo la broma"

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El Villarreal empata contra el Real Oviedo en un partido que les sirve para mantenerse en la tercera posición de LALIGA EA SPORTS. Y aunque muchos señalan a Iñigo Pérez como sustituto de Marcelino García Toral, este sigue logrando éxitos y tiene a su equipo en puestos de Champions League. ElDesmarque te trae las notas de los futbolistas del submarino amarillo.

Notas del Villarreal contra el Real Oviedo

Arnau Tenas (6) : Salvó a los suyos cuando más lo necesitaban con un paradón que evitó el empate. No pudo hacer nada en el gol después de la fortuna del Oviedo.

: Salvó a los suyos cuando más lo necesitaban con un paradón que evitó el empate. No pudo hacer nada en el gol después de la fortuna del Oviedo. Mouriño (6) : Cada vez que juega, lo hace mejor. Aunque fue superado en alguna ocasión, estuvo muy fuerte con varios robos que salvaron a los suyos. Se marchó lesionado del tobillo.

: Cada vez que juega, lo hace mejor. Aunque fue superado en alguna ocasión, estuvo muy fuerte con varios robos que salvaron a los suyos. Se marchó lesionado del tobillo. Pau Navarro (6) : Un central de futuro, es un seguro para los de Marcelino en defensa.

: Un central de futuro, es un seguro para los de Marcelino en defensa. Renato Veiga (5) : Irregular con la pelota, lo mejor que tuvo fue en las acciones por alto.

: Irregular con la pelota, lo mejor que tuvo fue en las acciones por alto. Sergi Cardona (7) : Incisivo por banda, le tocó hacer su trabajo y el de alguno de sus compañeros. Uno de los mejores del partido.

: Incisivo por banda, le tocó hacer su trabajo y el de alguno de sus compañeros. Uno de los mejores del partido. Dani Parejo (6) : Falló el primer penalti de los suyos, pero acabó cediendo el segundo a un Pepé que no falló. Fue la brújula de los suyos, aunque fue superado físicamente por momentos.

: Falló el primer penalti de los suyos, pero acabó cediendo el segundo a un Pepé que no falló. Fue la brújula de los suyos, aunque fue superado físicamente por momentos. Pape Gueye (6) : Un peligro llegando desde segunda línea y un jugador muy difícil de defender cada vez que tiene la pelota en sus pies.

: Un peligro llegando desde segunda línea y un jugador muy difícil de defender cada vez que tiene la pelota en sus pies. Buchanan (4) : No fue su partido, más pendiente de la grada del Tartiere que del terreno de juego. Pasó sin pena ni gloria ante el Real Oviedo.

: No fue su partido, más pendiente de la grada del Tartiere que del terreno de juego. Pasó sin pena ni gloria ante el Real Oviedo. Alfon (5) : Desaparecido por completo, apenas aportó en las ocasiones de peligro de un Villarreal que echó de menos la presencia de Moleiro.

: Desaparecido por completo, apenas aportó en las ocasiones de peligro de un Villarreal que echó de menos la presencia de Moleiro. Pepé (7) : Protagonista en el primer gol del Villarreal, fue el más peligroso de los suyos. Forzó el penalti de los suyos y tras el fallo de Parejo, dio un paso adelante para marcar desde los once metros.

: Protagonista en el primer gol del Villarreal, fue el más peligroso de los suyos. Forzó el penalti de los suyos y tras el fallo de Parejo, dio un paso adelante para marcar desde los once metros. Oluwaseyi (5): Aunque su altura y su fortaleza permitió a los suyos conseguir ganar los segundos balones, no llegó a aportar ofensivamente.

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Suplentes del Villarreal