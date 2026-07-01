Pablo Sánchez 01 JUL 2026 - 16:18h.

El Málaga ultima una decisión con fecha de caducidad: dos escenarios para Loren Juarros

Habla de los fichajes y el futuro de la perlas de la cantera.

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El director deportivo del Málaga, Loren Juarros, aseguró este miércoles que se remitirá a las cláusulas de rescisión de sus jugadores en caso de ofertas de otros clubes y reconoció que "puede equivocarse en fichajes, pero no en contratos" que sean "una carga" para el club, por lo que irá "con mucho cuidado" al mercado en su regreso a Primera.

"A nivel de fichajes, no es fácil. Seguridad en el fútbol, la justa", afirmó el directivo burgalés en una conferencia de prensa en el estadio de La Rosaleda para dar un primer boceto del Málaga que jugará en LaLiga EA Sports la temporada próxima. Subrayó que estar en Málaga les da "un estatus, pero cuidado con no equivocarnos otra vez", dijo, ya que el club sigue bajo en una administración judicial y no deben cometer errores "en contratos que sean problemas" que arrastren "en el futuro".

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"Compromisos futuros que puedan ser carga, los justos. El año pasado, el club fue capaz de hacer una transferencia desde el Atletico de Madrid (Adrián Niño), pero seguimos siendo los mismos. Miraremos jugadores libres, cesiones o con opciones de compra futura", explicó.

Añadió que, con el ascenso, la entidad está ahora "mejor", pero recordó que son "los últimos en llegar" y tienen que "tener mucho cuidado con eso", insistió el antiguo director deportivo de la Real Sociedad, club que sigue siendo un espejo para el Málaga en cuanto a planificación y modelo.

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"Va a ser necesario acudir al extranjero, la Real mantiene el modelo de cantera, pero las cuatro o cinco incorporaciones tienen que ser importantes, como en su momento (lo fueron) Claudio Bravo, Haris Seferović o Carlos Vela, y para eso tienes que tener bien controlado el mercado de fuera", recalcó el exfutbolista.

El mercado del Málaga

Sin dar nombres ni detalles sobre el número de fichajes que pretende cerrar en este mercado estival, Loren fijó el objetivo en "ir tapando huecos con jugadores de máximo nivel y luego valorar posiciones" en las que crean que necesitan "darle mayor solvencia", pero "el problema es llegar a encontrarlos y que sean accesibles".

Respecto a los jugadores más destacados de la plantilla actual, como David Larrubia, Carlos Ruiz 'Chupe' o Dani Lorenzo, aseveró que a lo largo del tiempo han mantenido conversaciones con ellos que les "dan la sensación de que este ascenso ha podido eliminar ciertas amenazas" de que no continúen en el equipo.

En este sentido, Loren confirmó que el Málaga quiere "evitar la salida de estos jugadores", porque tienen "un valor deportivo que se han ganado ellos", por lo que el club "se remite a sus cláusulas".