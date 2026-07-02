El XI de los mejores jugadores sin contrato de LALIGA de cara a la temporada 26/27

Juan Pérez 02 JUL 2026 - 13:30h.

Mathew Ryan y Óscar Mingueza, los jugadores con más valor en el mercado

Óscar Mingueza dice 'no' a la oferta de renovación del Celta y saldrá con la carta de libertad de Vigo

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La finalización de los contratos del pasado 30 de junio en LALIGA deja un campo repleto de oportunidades en una masa de jugadores que busca equipo, con más o menos expectativas, para la próxima temporada. Con nombres tan dispares como Óscar Mingueza, David Alaba o Dani Parejo, el perfil de cada uno es muy diferente hasta conformar una alineación imaginaria de los profesionales que a día de hoy no están ligados a ningún club.

Los jugadores que hasta hace unas horas formaban parte de las plantillas de LALIGA buscan un nuevo futuro que adecuamos a una alineación para destacar los nombres más sonados. Con la apuesta por una formación con un 4-3-3 para definir los pocos espacios de atacantes libres, las elecciones forman parte de un mix de historial, potencial y el valor de los mismos en la última temporada, no necesariamente todo en el mismo cóctel en cada jugador.

La portería y la defensa es cosa de veteranos

La permanencia del Levante tiene mucho de Mathew Ryan, que después de una gran temporada ha decidido bucear en el mercado de fichajes al no renovar con el conjunto granota. Clave en la mayoría de los 36 partidos que ha disputado, tenía la renovación encima de la mesa pero no ha aceptado la propuesta. Ahora, como suplente de Australia en el Mundial 2026, aspira a un último gran contrato a sus 34 años. Orjan Nyland está haciendo un gran Mundial 2026 con Noruega con paradas trascendentales, pero no ha tenido oportunidades este año en el Sevilla después de varios errores graves que le dieron rápidamente el puesto a Vlachodimos.

Entre la experiencia, las lesiones y las aspiraciones de más, la línea de cuatro de la defensa coloca a Mingueza en el lateral derecho, al Pacha Espino en el izquierdo y a una pareja de centrales muy diferente. Aunque hay nombres que han rendido mejor este año, el cartel de David Alaba y la experiencia de Marcos Alonso son dos de los elegidos, pero no los únicos disponibles.

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Dani Carvajal es la gran ausencia de esta alineación por tener como competencia a Óscar Mingueza, que no ha querido renovar con el Celta en busca de cotas mayores. También están en ese supuesto banquillo futbolistas como Domingos Duarte, Luiz Felipe, Ricardo Rodríguez, Javi Montero o Juan Cruz.

Una última ronda para Dani Parejo y José Luis Morales

Dani Parejo ha decidido continuar su carrera a sus 37 años y puede ser el pilar desde el banquillo de un equipo con ganas de tener un perfil de creatividad claro en la salida de balón. Por detrás hay dos perros de presa, Thomas Partey que también deja el Villarreal, y Gudelj, que puede jugar cerrando la medular o incluso de central como lo ha hecho en las últimas temporadas en el Sevilla.

El ataque deja una formación enfocada a darle balones a Bakambú en punta, mientras José Luis Morales y Alexis Sánchez abren el campo desde la presión, dos jugadores muy experimentados que buscan un último contrato en la élite. Con 37 y 39 años respectivamente, ambos quieren seguir y miran con optimismo la ventana estival en busca de equipo.