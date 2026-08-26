El Sevilla deberá dar dorsal a Pedrosa y Cardoso si no acaban saliendo

Pepe Jiménez Sevilla, 26 AGO 2026 - 21:32h.

El Sevilla continúa sin desbloquear sus salidas

La hoja de ruta del Sevilla: dos grandes escenarios dependiendo de las ventas

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Se agota poco a poco la jornada del miércoles y la noticia, al menos de momento, es que no hay demasiada noticia. El Sevilla continúa trabajando en una recta final que, tras el gasto realizado en la incorporación de Giorgi Kochorashvili, se le ha complicado notablemente y, por si fuese poco, aún quedan algunos descartes por salir... a los que hay que guardar dorsal.

Porque aunque llevamos semanas hablando sobre Adriá Pedrosa y Fabio Cardoso como descartes, la única realidad en estos momentos es que ambos jugadores continúan formando parte de la plantilla sevillista y, mientras no digan lo contrario, siguen trabajando de manera paralela al grupo a la espera de solucionar sus futuros.

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José Ignacio Navarro, director deportivo blanquirrojo, no fue demasiado preciso con ellos en su última aparición pública y se limitó a comentar que están dispuestos a "negociar con cualquier equipo" que se interese por ellos. El ex del Espanyol sí ha tenido opciones, pero hasta ahora nada se ha cerrado; el portugués, cada vez más cerca de la rescisión.

En todo caso, el Sevilla deberá guardarles un dorsal mientras no salgan. Si el mercado se cierra, por ley, el club hispalense deberá ofrecerles un número a ambos y reintegrarlos en su plantilla para, al menos, intentar sacarles provecho ya que se quedan (y se les paga).

Por huecos, eso sí, no será. Con posibilidad aún de inscribir un jugador más -en términos económicos-, el Sevilla tiene disponibles los dorsales 14, 15 (Cardoso lo llevó el pasado año), 20, 24, 25 (no se usará a menos que esté completa la plantilla al 100%), por lo que uno sería para el nuevo supuesto punta y otros dos deberían ser conservados para estos jugadores que aún no han salido.

Aún quedan algunos días de mercado y en el Sevilla confían en desbloquear las diferentes operaciones, pero, al menos de momento, hay que poner un ojo a la relación de números... por simple ley.