Rueda de prensa posterior al Atlético de Madrid-Málaga

Las notas del Atlético ante el Málaga: dos sobresalientes y tres suspensos

Compartir







Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, atendió a Movistar tras el triunfo ante el Málaga CF en el primer partido liguero, logrado gracias a dos golazos en el segundo tiempo de Kang In Lee y Álex Baena. El técnico se mostró satisfecho por el trabajo general del equipo, habló sobre la figura de Lookman como referencia ofensiva y mandó una indirecta a la directiva de cara al mercado de fichajes.

Sensaciones: "Intentamos empezar con los chicos que están en mejor condición para competir. Entendimos que los que empezaban estaban en mejor forma, confiamos en ellos. Hicimos un partido correcto, llevado bastante bien por Koke y Barrios sobre todo en la mitad. No tuvimos tantas situaciones de gol, pero sí jugadas de Lookman por dentro y Arnau por fuera. El partido fue creciendo, dimos un salto de calidad con los cambios, le dimos el tiempo justo que necesitaban para rendir bien y todos los que entraron nos dieron ese salto que nos faltaba para encaminar un partido que fue difícil porque el Málaga defendió bien. Fueron dos golazos, no era tan fácil más allá de los dos golazos".

PUEDE INTERESARTE Atlético y Nápoles estudian un intercambio de porteros: fichaje sorpresa

Lookman de 9, ¿temporal o futuro?: "Creatividad. Intentar buscar lo que nos pueda hacer mejor debido a que no tenemos en este momento a un delantero que nos dé desde el inicio porque Julián no estaba convocado y Sorloth por su lesión. Ese lugar es importante y esperamos poder mejorarlo".

Más fichajes: "Están trabajando muy bien. Los de la selección vinieron con ganas enorme, adelantaron vacaciones, el grupo sigue siendo tan fuerte como el año pasado, los nuevos están interpretando la forma de manejarse. No tengo dudas de que competiremos como hacemos siempre".

PUEDE INTERESARTE El homenaje del Atlético a sus campeones del mundo

Importancia del balón parado, claves Kang In y Grimaldo: "Totalmente de acuerdo. En estos partidos se necesitan ese tipo de situaciones, estamos trabajando a ver si podemos crecer porque tenemos buenos golpeadores. Me imaginaba una posibilidad en Kang In por dentro ese disparo, estaba hundido, no teníamos referencia como 9. El gol era o un golazo o muy difícil. La tuvimos con Mendoza, un poco sucia. Esos futbolistas nos desatascarán momentos complicados".

El triple cambio, ¿previsto?: "Me conocen bastante, hay poco de no preparado. Preparado, pensado, imaginado, estirando el tiempo para que haya calidad en la cantidad de minutos. Imaginamos que podían hacer un salto en esos 30 o 35 minutos, llevar el partido a ese lugar, pero había que jugar la primera parte del partido, que es la más complicada para llegar a ese espacio. Me voy contento por el esfuerzo de todos, fue el camino que habíamos trazado para hoy".