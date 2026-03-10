Los dos combates frustrados de La Velada del año 6: de Juan Guarnizo a Carolina Monclús

Juan Pérez 10 MAR 2026 - 09:28h.

Fabiana Sevillano y Marta Díaz iniciaron el beef

Todos los precios para La Velada del año 6 con nueve rangos diferentes

SevillaLas cerca de cuatro horas y media de presentación de La Velada del año 6 dejaron mucho más que diez combates, porque las rencillas despertaron la cancelación de dos combates antes de tiempo. Tanto Fabiana Sevillano como Marta Díaz alimentaron el beef de enfrentamientos que no se van a dar por diferentes razones, y señalaron a dos personas que se han caído por diferentes motivos antes de anunciar el combate. Juan Guarnizo y Carolina Monclús están en el ojo del huracán, y ahora la pelota está en su tejado tanto para dar explicaciones como para reaparecer en otra edición.

Los 20 boxeadores de La Velada del año 6 están preparados para un show único en Sevilla, pero había alguno más que está en casa de brazos cruzados y hasta hace sólo unas semanas también se imaginaba ahí. El plan de Ibai Llanos hace sólo unos días era otro totalmente diferente, de hecho su propuesta tenía 22 boxeadores y un combate doble que no apareció por ningún lado, pero él mismo no levantó la voz. Quienes sí lo hicieron fueron dos de las protagonistas en casos totalmente diferentes.

Marta Díaz señala a Carolina Monclús

La crítica más sonada es la de Marta Díaz, que confesó ante más de un millón de espectadores que su combate hace tres días era contra Carolina Monclús, también conocida por ser 'Mujer de buena pasta' en redes sociales. Fue el primer puñetazo sin mano por formas y fondo, porque no sólo reveló un secreto que a Ibai nunca se le ocurriría, sino porque la ha expuesto además de generar beef con su amiga Tatiana Kaer.

Sus palabras son hirientes por lo que significa colocar el nombre de alguien en una situación así, lo que en el Teatro Victoria generó pitos del público. "Que no pase como con tu amiga, con MujerdeBuenaPasta, que a tres días se cayó del combate y nos cambió todos los planes", una afirmación severa con la que Ibai alucinó y que ahora deja a Carolina pendiente de una explicación.

El caso de Pablo Vera y Juan Guarnizo

El otro combate fallido es el de Juan Guarnizo y Pablo Vera, algo que confirmó la expareja de este último sobre el escenario durante la confirmación de su combate. A Fabiana Sevillano no se le ocurrió otra cosa que alimentar el beef contra La Parce señalando a Juan Guarnizo, pareja de la colombiana y uno de los creadores de contenido más famosos de toda Latinoamérica. ¿Y cómo lo hizo? Pues aclarando que hace sólo unas semanas tenía un combate que hoy ya no existe.

La Parce sólo aclaró que nadie sabe el motivo por el que Juan Guarnizo se echó atrás, y pocos minutos después el que iba a ser su contrincante dio la cara en redes sociales para explicar su versión de los hechos. El español Pablo Vera aclara que después de un mes y medio esperando, Juan Guarnizo aceptó subirse al ring en el mes de noviembre, y desde ahí su entrenamiento pasó a ser de seis días a la semana, cinco horas diarias...hasta que llegó el drama.

El equipo de Ibai le comunicó que Juan se había caído del combate por algunas razones que él sabe, pero no quiere contar. Confiesa que no se lo creía, y que de hecho Ibai le habló por whatsapp para solucionarlo y buscarle otro contrincante, pero después de una lucha titánica no se consiguió por lo que se anuló el combate. Él agradece el trabajo a Ibai y a su equipo: "no sentí que me querían quitarme de en medio, sentí todo lo contrario. Me fastidia porque es la primera vez que se le cae alguien antes de presentar la velada", afirmó.

Por su parte Juan Guarnizo no ha querido entrar en el debate por lo que sólo ha mostrado su cara más simpática sin confirmar si en algún momento dará los motivos. Porque a Juan siempre se le ha señalado junto a Auronplay en el ring después de años de diferencias y propuestas, pero este año todo parecía diferente.

Aún así este combate no parece el enfrentamiento que se le ha caído a Ibai Llanos de los 22 anunciados hace solo una semana, porque esto viene de antes. De hecho el venezolano anunciado no ha aparecido por ningún lado, por lo que muchas teorías hablan de un supuesto MrStiven vs Donato que puede pasar a otro año a falta de una explicación. Aún así todavía hay uno o dos nombres por descubrir que iban a competir, un par de ases bajo la manga del creador de contenido vasco para, quién sabe, La Velada del año 7.