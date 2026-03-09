Todos los precios para La Velada del año 6 con nueve rangos diferentes

Juan Pérez 09 MAR 2026 - 19:34h.

De cara a la cita del 25 de julio en Sevilla

La lluvia de filtraciones de La Velada del año 6 continúa con la fecha exacta

Compartir







Por primera vez en la historia Ibai Llanos adelanta el anuncio de la sede y del estadio a la presentación de los boxeadores de La velada del año 6 con lo que eso conlleva: la presencia por adelantado de las entradas. Con las compras bloqueadas hasta dentro de unos minutos, La Cartuja de Sevilla muestra los nueve rangos de precios para estar presentes en el evento del 25 de julio con opciones desde 37 euros hasta los 150 de la pista o los 190 de las zonas centrales.

A las 20.30h. estarán disponibles las entradas y estos son los precios desde la apuesta por estar en la pista a bucear en cualquier parte del estadio a excepción de los palcos, todavía sin precios.

PUEDE INTERESARTE Dos pistas más para La Velada del año 6, de Rivers a Donato

CAT 1: 190 euros. Son las zonas rojas con la mejor visibilidad entre los asientos por estar en las gradas principales.

entre los asientos por estar en las gradas principales. CAT 2-4: desde 124 a 168 euros. Es el punto intermedio de las zonas centrales con gradas bajas.

CAT 5-6: de 87 a 103 euros. Están planteadas como las gradas superiores o laterales.

CAT 7-8: de 37 a 57. Son las zonas más altas o incluso con visibilidad reducida en algunos casos, sobre todo los que están recortados con puntos rojos.

PUEDE INTERESARTE La Velada del año 6 tiene dos nombres casi confirmados: un argentino y un español

Las pantallas gigantes son habituales en el estadio así como el año pasado, y la promesa es repetir el circuito del año pasado con una Velada del año nocturna que puede acabar a las 2-3 de la mañana. Este año es un escenario 360 real para que todos los que estén puedan disfrutar igual tanto de los conciertos como de las peleas.

Ibai Llanos además habla de las ventajas de volver a hacer La Velada del año 6 en Sevilla: "Vamos a cambiar el escenario y el propio directo. Es una de las ventajas de repetir sitio, es la primera vez que lo hacemos y eso te permite adaptarte".