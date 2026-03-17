Los precios de La Velada del año 6 se disparan en la reventa

Juan Pérez 17 MAR 2026 - 12:12h.

El coste de una entrada se multiplica incluso por tres

Quién es quién en La Velada del año 6 de Ibai Llanos, de Illojuan a RoRo

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SevillaEl sold out instantáneo de las 80.000 entradas para ver en directo La Velada del año 6 el próximo 25 de julio en Sevilla tiene como consecuencia una carrera de más de cuatro meses para escarbar en la reventa. Con precios de hasta 500 euros por una entrada que multiplica el coste original, la presencia en la sexta edición del evento de Ibai Llanos va a estar más complicada que nunca incluso antes de la confirmación de los artistas invitados.

Ibai Llanos cambió la estrategia de la venta de entradas este año con respecto al anterior para aprovechar el casi millón y medio de personas que tenía en directo durante la presentación de los 20 boxeadores. La respuesta ha sido masiva porque ha conseguido colocar todas las entradas en unas cuatro horas y media de directo, lo que significa que la búsqueda de un hueco entre las gradas o en la pista de La Cartuja va a ser una misión compleja sólo disponible para algunos bolsillos.

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En años anteriores la venta ha tenido su espacio de brillo propio, pero en esta ocasión la ejecución ha sido perfecta porque han aprovechado el boom de los creadores de contenido para explotar a la comunidad. Y las colas eran eternas, por lo que seguramente se habrían vendido miles más de tener un espacio más grande, pero la realidad es que La Cartuja ofrece las mejores condiciones, no sólo por las facilidades de asientos y espacio, sino por permitir un evento nocturno hasta las 2-3 de la mañana.

En un primer vistazo en las webs habituales de reventa de entradas, es fácil encontrar precios inflados en la mayoría de las posiciones del estadio para ver La Velada del año 6. En la disposición inicial antes del solt out, los precios más caros estaban entre los 190 de la zona central en un asiento en fondo, y los 150 euros de la pista, pero en todos los casos esa cifra ha subido lo suficiente como para rezarle la próxima vez un par de avemarías más al rey del azar con las interminables colas de compras.

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A sabiendas de que no hay más entradas disponibles, algunos aprovechan esa cuenta atrás de más de 100 días para colocar precios fuera de mercado, porque hay entradas de pista a 500 euros. Y no hay miramientos, porque ni siquiera se esconde el pago de 150 euros para cada una de esas compras que ahora multiplican por 3 su valor sin más explicación que la rapidez a la hora de entrar en una cola digital.

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Es cierto que la mayoría de las entradas están a un precio más bajo, pero siempre con un extra añadido de sacar un beneficio económico con subidas desde 50 a 300 euros del montante original. Sólo falta saber cuál es la exposición del evento hasta el punto de atrapar a ese perfil hasta llevarlo a algo fuera de mercado, por no hablar de que no hay todavía información sobre los palcos. Con tanto invitado VIP, es posible que ni siquiera haya precios abiertos y todo esté cerrado a celebridades para disfrutar de lo nuevo de Ibai Llanos a lo grande.