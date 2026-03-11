Sofía Surfers rechaza un combate de La Velada del año 6...pero quiere pelear el año que viene
Todo apuntaba a un duelo contra Fabiana Sevillano
SevillaEl listado de nombres que se han caído de una pelea cerrada para La Velada del año 6 es enorme, pero más aún lo es el catálogo de creadores de contenido con una oferta para combatir y la han rechazado. Sofía Surfers es una de ellas y ha decidido explicar por qué no se veía preparada este año cuando todo apuntaba a un enfrentamiento directo contra Fabiana Sevillano tras la sonada polémica entre ambas de hace unos meses.
El equipo de organización de La Velada del año 6 comandado por Ibai Llanos ha tirado muchas fichas a multitud de referentes para sumar cuanto más beef al ring, pero no le ha funcionado en todos los casos. Tanto Illojuan y Grefg han confesado que la gestión para cerrar su pelea nació de una invención del vasco para liar a los dos en el main event...y lo ha conseguido, algo que no le ha servido de la misma manera con Sofía Surfers.
La hermana de Lola Lolita quería pelear el año pasado. Con más o menos presión, llamó a la puerta de La Velada del año para ponerse los guantes y ser una de las protagonistas del show en Sevilla, pero este año no estaba preparada. "A mí me ofrecieron pegarme este año, yo desde el año pasado ya quería hacerlo y no me quisieron, pero ahora me han recomendado que dijese que no", aclara.
También deja claro que no está preparada hoy, pero sí dentro de poco: "Tengo mis proyectos y para La Velada tienes que entrar muchísimo, yo considero que estoy bien físicamente, se me daría bien, pero tengo dos proyectos que me quitan mucho tiempo. Creo que no era el momento para pegarme este año, pero yo estoy ready para el año que viene si me quieren llamar y diré que sí, pero este año no era el momento".
El pique con Fabiana Sevillano parecía uno de los piques más obvios para enfrentar a tiktokers, pero las fechas y la situación no le han cuadrado a Sofía, y eso que a priori debía ser favorita. Sobre todo porque su preparación física es mucho mejor de primeras que la de la sevillana, y eso genera mucha ventaja en algo con tan pocos meses de preparación como lo es La Velada del año. Aún así el choque de fechas parece ser la clave de esa decisión porque instantáneamente después de decir que ha rechazado esta Velada del año 6, ya se cuela como participante de la próxima edición si Ibai Llanos quiere contar con ella.
Mientras tanto las narrativas viajan ahora en otra dirección porque Fabiana ha despertado algo especial contra La Parce al mencionar a Juan Guarnizo y su pelea frustrada. Una tentativa a abrir una nueva visión de otro conflicto para tener algo por delante de cara a los meses de entrenamiento, acusaciones cruzadas y la promesa de un ring en sevilla en la segunda velada consecutiva nocturna preparada en La Cartuja para el verano sólo a la espera de los artistas invitados.