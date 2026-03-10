Aitana y Lola Índigo, las invitadas de lujo de La Velada del año 6

Juan Pérez 10 MAR 2026 - 10:14h.

Las que fueran compañeras en Operación Triunfo también están ligadas al evento de Ibai

Illojuan y Grefg insisten en La Velada del año 6, y cuelan a Lola Índigo en la broma

SevillaLa puesta en escena de La Velada del año 6 con los 20 boxeadores definitivos tiene más nombres estelares detrás de dos de ellos por lo que significan en el mundo de la música: Aitana y Lola Índigo. Dos de las estrellas del pop actual y excompañeras en Operación Triunfo estaban hace unas horas en la presentación de Ibai Llanos de su evento más importante del año, y más allá de ser parejas de algunos de los creadores más conocidos, tienen ahora una oportunidad única para subirse una vez más al escenario.

Aitana y Lola Índigo son parte indirecta de La Velada del año 6 no sólo por los guiños simpáticos que han protagonizado en el primer directo del show, sino porque pueden tener entre manos un momentazo el próximo 25 de julio. La cuenta atrás para el espectáculo en Sevilla todavía no tiene los nombres de los artistas confirmados pero todos los años un cantante hace la entrada estelar con los boxeadores...y en este caso todo parece señalado con antelación.

Aitana fue la primera en aparecer tras el anuncio de la pelea entre Plex, y un momentazo único después de que el creador de contenido señalara "el apoyo de su novia". En ese momento la catalana rompió a reír señalando a su pareja con una clara alusión que se le lee en los labios para refrendar lo que suele hacer en este tipo de actos, recordarla y a la vez hacerla protagonista indirecta a sabiendas de que todos los ojos van a estar en ella. Y así fue.

La enésima declaración de amor en este caso se puede convertir en un caso único, porque no sería raro imaginar a Plex entrando en La Velada del año 6 junto a su chica con una de las canciones del momento. El concierto de Aitana parece imposible porque ya cantó en Sevilla el año pasado, pero su presencia es lo más lógico para hacer de ese trance algo aún más especial para ambos.

El momentazo de Lola Índigo y SofiG, las parejas del main event

La otra cara de la moneda la protagonizaron tanto Lola Índigo como SofiG, supuestamente las parejas de Illojuan y Grefg. La relación entre la cantante y el streamer no está confirmada, pero todo apunta a esa dirección más aún después de un día como el de ayer donde lo apoyó presencialmente de cara al combate más importante. El caso es que las dos chicas se viralizaron porque aparecieron de fondo riendo a carcajadas mientras los dos chicos sobre el escenario compartían un tímido beso que ha dado la vuelta al mundo.

Las bromas del acercamiento entre ambos y el meme del beso en el cara a cara no es más que un detalle, pero lo significativo es que Lola Índigo está ahí y cuadra a la perfección para tener su espacio en La Velada del año 6. Todavía es difícil imaginar si puede ser una de las artistas invitadas o si Juan la querrá a su lado para salir al ring, pero de cualquier forma parece que va a estar presente para apoyarlo en todo momento.

Si Lola Índigo da el concierto, y luego aparece junto a Juan tampoco sería loco pensar que el malagueño aparezca junto a Spok cantando una de las cansiones de los Diozes, un pack perfecto volcado en elucubración que tiene una cuenta atrás hasta el 25 de julio.