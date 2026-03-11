Juan Pérez 11 MAR 2026 - 09:06h.

Y ahora reta a Misho de cara al 2027

SevillaEl cambio de ciclo de La Velada del año 6 es mucho más evidente en este 2026 por la elección de los participantes, pero para sorpresa de nadie la supresión de combates es una constante en un mundo como este. La eliminación de la pelea de Andoni es la tercera conocida de entre las que no han llegado a buen puerto para el evento de Sevilla el 25 de julio, una baja sensible a sabiendas del potencial del creador de contenido que da su versión después de la presentación.

El anunciado boxeador venezolano (parece que Donato), Juan Guarnizo y ahora Andoni son tres de las estrellas que han estado muy cerca de subir al ring de La Cartuja este verano. Los tres han tenido en algún momento un enfrentamiento cerrado con más o menos certeza, y por ciertas razones que no siempre se conocen han perdido la oportunidad de luchar generando así una narrativa muy distinta para cada uno de ellos.

El caso de Andoni es el más desconocido porque no ha saltado por los aires como el de Juan Guarnizo y Pablo Vera o el supuesto choque entre Donado y MRStiven, pero es igual de relevante. La paliza del año pasado de Andoni a Carlos Belcast supo a poco porque fue uno de los combates más insulsos de la historia, tanto por la diferencia de peso como por la demostración de poder del español. Y la necesidad de volver a ver al especialista en fitness es tal que incluso él sigue en la carrera por volver a estar presente en el show de Ibai Llanos.

Andoni explica que desde que acabó La Velada del año 5 muchos fans le piden volver a ser protagonista en un combate, y eso ha estado muy cerca de suceder en este 2026. "Hubo un momento en el que yo iba a estar en La Velada, pero por cuestiones de la vida finalmente no pudo ser, algo que se escapa de mis manos y de la organización y de Ibai", una afirmación que no deja ningún tipo de detalles sobre su rival a pesar de los rumores de imaginar un duelo contra Joan Pradells.

De hecho Andoni repite una y otra vez la gratitud por haber participado en la edición anterior sin dejar de lado el deseo de estar de nuevo presente, algo que plantea como un reto a futuro con un nombre propio. El español señala a Misho como un contendiente digno de su físico, y es que el hispano-búlgaro siempre ha estado en la comidilla de todas las Veladas desde su primera aparición, pero los problemas físicos le han dejado en múltiples ocasiones fuera.

Rubius corrobora más combates cancelados

Uno de los pocos streamers que ha confirmado más nombres perdidos en el limbo de La Velada del año 6 es Rubius al afirmar que Ibai en su momento le enseñó otros enfrentamientos. Lo ha dicho porque ha recibido varias críticas por elevar el hype con esta Velada del año con las notas que le dio a las batallas, pero él se ha defendido con una verdad alternativa. Según el noruego, el creador de la Velada le enseñó otros combates que no han salido a la luz.

Esto habla de la toma de decisiones vertiginosa del equipo de Ibai, que a veces ve cómo algunos integrantes se caen a sólo días de La Velada del año tal y como le ha pasado a la rival de Marta Díaz (y parece que al rival de Donato también). Son casos difíciles de gestionar que, contratos mediante, seguro tienen una intrahistoria mucho más profunda que en cada caso individual se puede contar con el paso de los meses.