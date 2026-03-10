Miguel Casado 10 MAR 2026 - 10:09h.

La pareja del futbolista del Elche peleará en el evento de Ibai Llanos

Ibai Llanos anunció este lunes los veinte protagonistas de La Velada del Año VI. El evento que se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla contará con diez combates y con nombres de lo más sorprendentes. Y en uno de ellos, para enfrentarse a la creadora de contenido Marta Díaz, estará Tatiana Kaer, modelo, influencer y pareja del jugador del Elche Héctor Fort.

La conocida de las redes sociales y el lateral propiedad del FC Barcelona nunca han escondido la relación amorosa que mantienen y ahora, tras la confirmación oficial de la presencia de ella en el evento, Fort ha querido enviarle un mensaje.

Lo ha hecho a través de sus stories de Instagram, donde demuestra toda la confianza que tiene en su novia. "Vas a demostrar quien eres y de los que eres capaz. 0 dudas", se lee en la publicación.

El combate de Tati Kaer y Marta Díaz, uno de lo más sorprendentes

La maniquí y creadora de contenido cuenta con más de 16 millones de seguidores solo entre sus cuentas de Instagram y TikTok, donde comparte contenido de lifestyle, moda, vida personal y humor.

En algo más de cuatro meses se subirá al cuadrilátero para pelearse con Marta Díaz, otro rostro de lo más conocido de las redes sociales de nuestro país.

La madrileña -aunque nacida en Sevilla-, era uno de los nombres más reclamados en un evento de estas características, después de que el año pasado el accidente esquiando la dejase fuera, pero su rival era todo una incógnita. Por ello, ambas protagonizarán uno de los combates más sorprendentes -y esperados- de La Velada.

Estos son el resto de combates que se verán en el recinto de la ciudad hispalense: