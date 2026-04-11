Quién es Gerónimo Spina, la novedad del Atlético que escapó de Estudiantes y estuvo cerca del Barça

Lucas Gatti 11 ABR 2026 - 18:15h.

La historia de Gerónimo Spina, convocado por Simeone

Simeone responde al Sevilla y a las rotaciones, confirma lo de Oblak y da un palo por el Barcelona: "Vivimos en Madrid"

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En la lista de convocados de Diego Pablo Simeone para enfrentar este sábado al Sevilla figura el juvenil argentino Gerónimo Spina. El marcador central de las juveniles del Atlético Madrid será tenido en cuenta por el entrenador para el primer equipo, ya que el Cholo tiene muchas bajas, y además hará rotaciones masivas antes de la revancha contra el Barcelona, por los cuartos de final de la Champions League.

La idea del DT argentino para visitar el Sánchez Pizjuán es dosificar, reservar piezas importantes y repartir oportunidades. Por estos motivos, entre bajas y rotaciones, la alineación será inédita. Entre ellos podría estar el defensor Spina, que estará nuevamente a disposición del Cholo.

El marcador central, de 21 años, todavía no ha debutado en el primer equipo. Ha sido convocado para partidos de Champions, en el 2024 estuvo en Portugal para visitar al Benfica, debido en su momento a la lesión de Roben Le Normand. También, fue llamado para disputar LaLiga, pero en ambas competiciones no ha sumado minutos en Primera. Su debut oficial ha sido mayormente en categorías inferiores, consolidándose en el Juvenil A y el Atlético de Madrid B.

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Quién es Gerónimo Spina

Spina llegó al Atlético de Madrid en el 2023 tras una salida un poco convulsionada de Argentina por la patria potestad. Estaba jugando en Estudiantes de La Plata, desde donde llegó en condición de libre, provocando un conflicto entre ambos clubes.

Resulta que, en junio de 2023, Spina recibió una propuesta de los colchoneros. El futbolista, por entonces jugador juvenil y capitán de la Reserva de Estudiantes, analizó la oferta y, sin haber firmado contrato profesional con el equipo argentino, resolvió continuar su carrera en el exterior. Con 18 años, dejó el club que lo formó para continuar su carrera en el equipo B del Atlético de Madrid.

En su momento, Estudiantes enojado por la situación, sacó un comunicado muy fuerte a raíz de su salida. “El juvenil Gerónimo Spina se va del club arrancado, arrebatado, pero por sobre todas las cosas, con una ingratitud manifiesta a todo lo brindado por la Institución a lo largo de su formación, y eso es lo que más duele. Pudo más la codicia, la mirada a corto plazo, el negocio fácil y mezquino, que la posibilidad de crecer dentro de un lugar que lo contuvo y formó durante toda su etapa de juveniles”, se lee al inicio del comunicado.

En otra parte del texto, el Pincha deja bien en claro como fue la salida del futbolista. “Asesorado por su entorno y representación, pero fundamentalmente por su propia voluntad, el juvenil tomó la decisión de irse escondido y sin permiso por la puerta trasera del Club Estudiantes de La Plata”, dejando en claro que no se fue de la mejor manera.

Además, en otra parte del comunicado, Estudiantes denuncia el accionar del Atleti: “El Club Atlético de Madrid está arrebatando sin permiso alguno, un juvenil formado desde muy chico en nuestra Institución, aprovechándose así de la desprotección legal que enmarca la cuestión, situación por demás sabida por el juvenil Spina, su entorno y representación, como así también por el mencionado, Club Atlético de Madrid”. Esta situación en el club argentino generó un revuelo interno y la vuelta de Juan Sebastián Verón como presidente.

La salida de Spina generó muestras de apoyo a Estudiantes por parte de otras instituciones del fútbol argentino, a punto tal que clubes como San Lorenzo, Banfield, Belgrano, Independiente y Argentinos Juniors expresaron su solidaridad a través de redes sociales.

Una vez que Spina se sumó a la Filial del Atlético, firmó contrato hasta junio de 2027. En esa categoría, fue campeón con el Niño Torres como entrenador: ganó la Liga y la Champions juvenil en 2024. Por su buen andar, el ex canterano del Pincha llegó a ser citado por Javier Mascherano para el proceso de la Sub-20 Argentina.

En agosto de 2025, el Barcelona puso los ojos en él y estuvo en tratativas con el Atleti para sumarlo a su proyecto, pero no hubo acuerdo debido al FPF del club catalán. Habían acordado que haya contraprestación económica además de un porcentaje de una futura venta para los colchoneros, pero dada la situación del Barça en ese momento, el traspaso se truncó.

Hoy, Spina buscará sumar sus primeros minutos en la Primera del Atleti, en un partido muy importante contra el Sevilla, de visitante.