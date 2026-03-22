Joaquín Anduro 22 MAR 2026 - 16:04h.

Así jugaron los hombres de Íñigo Pérez

El dinero que ha ingresado el Rayo Vallecano por llegar a los cuartos de Conference League

Compartir







El Rayo Vallecano ha caído derrotado en su visita al Barcelona por 1-0 en un encuentro en el que los de Íñigo Pérez se toparon con Joan García. Tras el tanto de Ronald Araujo en la primera, los rayistas reaccionaron en la segunda, donde sólo faltó el gol.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto franjirrojo en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS.

Augusto Batalla [7]: Evitó dos goles de Raphinha en la primera parte y en la segunda ya tuvo menos trabajo más allá de una salida que casi en gol en la que pedía falta del brasileño.

Andrei Ratiu [7]: Incansable por la banda derecha, donde frenó a Raphinha a pesar del peligro del futbolista brasileño, sin frenar su producción ofensiva. Pidió penalti de Cancelo en un derribo en la primera mitad.

PUEDE INTERESARTE La combinación con la que 10 equipos españoles podrían jugar en Europa el próximo año

Florian Lejeune [6]: El francés fue un baluarte por arriba sacando todo tipo de peligro del Barcelona y organizó la línea defensiva cuando peor lo pasaba el Rayo.

Pathé Ciss [5]: Arrancó muy mal el encuentro con algunas pérdidas y, además, se desentendió del balón en el gol de Ronald Araujo. Desde ahí mejoró y terminó mostrándose más seguro en los duelos cerrando la zaga.

Pep Chavarría [7]: Estuvo muy acertado maniatando a Lamine no dejando en ningún momento que el catalán le encarase por su pierna buena.

Óscar Valentín [4]: Sufrió durante la primera mitad al pasarlo mal a la hora de controlar a Fermín López, que le hacía perder la posición rompiendo las líneas del Rayo. También fue sustituido en el descanso.

Gerard Gumbau [5]: El canterano del Barça fue el único centrocampista del Rayo capaz de tener la templanza para jugar la pelota cuando los azulgranas mordían.

Fran Pérez [5]: Ofreció salidas desde la banda derecha en una primera mitad en la que fue de los pocos capaces de llevar la pelota al área rival. Mejor en la primera que en la segunda.

Pedro Díaz [4]: Muy poco del asturiano, que no estuvo cómodo en ningún momento sobre el campo ante la presión del Barça y con el Rayo buscando llegar a la portería rival por las bandas.

Carlos Martín [3]: El madrileño arrancó perdonando un claro mano a mano que sacó Joan García y fue prácticamente la única acción de peligro en la que intervino. Sustituido en el descanso tras caerse a partir de ahí.

Isi Palazón [6]: Le costó como falso 9 en la primera mitad pero, en la segunda y con los cambios, ya estuvo mejor al ocupar una posición más retrasada desde la que lanzar a sus rápidos compañeros de ataque. Siempre certero a balón parado.

Sustituciones de Íñigo Pérez en el Barcelona-Rayo

Pacha Espino [6]: Entró para frenar el peligro primero de Fermín y después de Dani Olmo y para generar peligro en los balones a la espalda. En uno de ellos perdonó una ocasión clarísima que pudo significar el empate.

Álvaro García [7]: Creó problemas desde su entrada a la defensa del Barça con sus carreras a la espalda de la defensa azulgrana y Joan García evitó su golazo. Cambió el partido.

Unai López [7]: Joan García evitó su gol de cabeza nada más entrar al campo antes de poner su sello en la mejora del Rayo en el Camp Nou al generar ocasiones con sus envíos.

Jorge de Frutos [7]: También fue suplente en las rotaciones de Íñigo y también se encontró con Joan García en una de las jugadas en las que el Rayo tuvo el empate en la segunda mitad.

Sergio Camello [-]: Entró en el tramo final para aportar más mordiente.