Jorge Morán 21 MAR 2026 - 17:16h.

Es el tercer equipo que más dinero ha ingresado

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El Rayo Vallecano de Iñigo Pérez quiere seguir haciendo historia. Aunque con sufrimiento frente al Samsunspor, los vallecanos lograron la clasificación para los cuartos de final de la Conference League, igualando su mejor clasificación histórica en Europa. Un hito histórico que también se está notando en las arcas del club, quién está siendo de los equipos que más dinero ingresa de la competición.

En un equipo como el Rayo Vallecano, cualquier ingreso es bueno. Y en esta temporada, el club lo está notando. Con sólo dos derrotas en lo que llevamos de competición y con la clasificación ya a los cuartos conseguida, la UEFA ha desvelado el dinero que han conseguido los vallecanos.

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¿Cuánto dinero ha ingresado el Rayo en la Conference?

El Rayo Vallecano es el tercer equipo que más dinero ha ingresado en la Conference League, sólo por detrás Shakthar Donetsk y Racing de Estrasburgo. Sin contar lo conseguido en la liguilla del comienzo de la competición, los vallecanos han ingresado 800.000€ por pasar a los octavos de final y 1.3 millones de euros por la clasificación para los cuartos de final.

En total, 2.1 millones de euros que se suman a los logrados en la primera fase de la competición en la que pagaban por victorias, empates y por el puesto (5º) en el que se quedaba en la liguilla. Es decir, el Rayo Vallecano suma ya 11.3 millones de euros ingresados en sus arcas, lo que supone un plus para un equipo con muchos problemas históricos en su economía.

Pero aunque el Rayo no deje de ingresar, a lo que hay que sumar el dinero logrado por las entradas cobradas a abonados y aficionados, la gestión del club sigue sin hacer un esfuerzo económico para mejorar ningún tipo de infraestructura. Con el estadio cayéndose a cachos, la ciudad deportiva totalmente abandonada, una cantera y un femenino sin recursos, nadie en Vallecas sabe a dónde va el dinero que sus jugadores se han ganado sobre el terreno de juego.