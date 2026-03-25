Celia Pérez 25 MAR 2026 - 16:22h.

El delantero gallego ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación

Dani Olmo se moja con el debate de la portería en la Selección y deja clara su debilidad por Joan García: "Es otro nivel"

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Borja Iglesias, delantero de la selección española y del Celta de Vigo, ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación con motivo del acto de patrocinio celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con Movistar, donde estuvo acompañado por Aitor Karanka, director de Desarrollo de España, y su compañero Martín Zubimendi. Allí ha respondido a lo que ha supuesto estar con la selección, al sueño de disputar el Mundial y a si asume tener un rol como el de Fernando Llorente dentro del combinado nacional.

"Muy feliz, muy contento con lo que estoy viviendo. Ya no solo en el fútbol, también en mi vida. Bien es cierto que hace unos meses no lo imaginaba, pero hoy es algo con lo que sueño", apuntó el delantero además de que están en la selección para "aprender, sumar y crecer".

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Sobre su rol, al ser comparado con un '9' grande como el exinternacional Fernando Llorente, afirmó sentirse cómodo y halagado por las similitudes con el delantero riojano. "Yo en la selección estoy cómodo en todo. ¿Qué te puedo decir? Luego Fernando es uno de lo referentes más importantes para cualquier delantero, sobre todo si eres español. Que te puedan comparar un poquito con él ya es un lujo y un honor. Ojalá poder estar a la altura", señaló.

El delantero gallego también quiso quitar peso al debate que rodea a la selección con la convocatoria de cuatro porteros por parte de Luis de la Fuente. "Para nosotros es mucho mas normal. Creo que ni siquiera nos planteamos que pueda ser algo extraño. Entendemos que somos todos compañeros, que luchamos por un objetivo común y disfrutamos del proceso", afirmó.

Sobre si se veía marcando un gol como el de Andrés Iniesta en la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica, quiso restar importancia y subrayar que él estaría para "ayudar". "Sobre todo sueño con estar ahí. Que lo marque cualquiera, no hace falta que sea mío. Sería algo fantástico. Obviamente si puedo sumar, lo haré desde donde me toque", añadió.