Miguel Casado 26 MAR 2026 - 15:02h.

El '10' de la Selección Española ha charlado con Rafa Mainez en ElDesmarque

Los piques y las risas de los jugadores de la Selección Española jugando al fútbol-tenis

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La Selección Española juega en este parón del mes de marzo contra Serbia y Egipto con el objetivo de seguir apuntalando el equipo de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la gran cita estará Dani Olmo, uno de los fijos en las convocatorias de Luis de la Fuente y protagonista en ElDesmarque. El atacante del FC Barcelona ha repasado con Rafa Mainez la actualidad del fútbol español, zanjando, entre otras cosas, el debate de la portería del combinado nacional.

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España encara el campeonato mundialista como una de las principales favoritas. "Sabemos que si estamos bien al 100% en el Mundial tenemos opciones", reconocía Dani.

Es inevitable la comparación de este equipo con el de 2010, que tocó el cielo en el torneo de Sudáfrica. "Nos queda mucho, yo creo. Llevamos una buena dinámica, un buen pasado, como se diría, pero de eso tampoco se vive ni se come. Hay que seguir con esa buena dinámica, con los buenos entrenos, con las concentraciones y con el gran grupo que tenemos", expresaba el '10' de La Roja.

El "bendito problema" de Luis de la Fuente

En esta convocatoria de marzo hay varias novedades que, de seguir al nivel que han mostrado durante el primer tramo de la temporada, tendrían grandes opciones de viajar al otro lado del charco. Y es que nuestro fútbol está ganando cada vez más nivel, lo que pone las cosas muy difíciles a Luis de la Fuente.

"Un bendito problema el tener que elegir, ¿no?", bromeaba Olmo. "Al final sabemos de la competencia que hay siempre en un país como España, con jugadores al máximo nivel. Pero para nosotros la competencia es buena y será buena para el grupo siempre. Yo creo que se ha demostrado en las pasadas Eurocopas, Nations League y ahora en el futuro Mundial, que todos los jugadores son importantes. Todos los jugadores suman para conseguir el objetivo", comentaba el jugador.