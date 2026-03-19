Saray Calzada 19 MAR 2026 - 07:19h.

A Julián le preguntaron si quería dar un mensaje a la afición tras las últimas palabras que generaron dudas

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El Atlético de Madrid ya está en cuartos de la Champions a pesar de caer derrotados ante el Tottenham. Los colchoneros llevaban una amplia ventaja del partido de la ida que les hizo no pasar demasiados apuros. Uno de los nombres de la eliminatoria ha sido Julián Álvarez que parece que poco a poco va recuperando el jugador que enamoró a los atléticos. A pesar de que al Cholo Simeone no le gusta, cuando finalizó el partido, Mónica Marchante le preguntó si quería lanzar algún mensaje a la afición en referencia a lo de su futuro tras la polémica y el debate que hubo por las últimas que pronunció. El delantero argentino no mostró esa contundencia que quizás necesitan los atléticos y en ElDesmarque madrugada se ha hablado de ello.

"Agradecerles por el cariño, por venir hasta acá. Siempre nos acompañan a todos lados. Gracias por estar siempre y vamos a por más, todos juntos", dijo Julián. Le preguntó si era feliz en el Atlético de Madrid. "Sí, gracias". Esa fu su respuesta.

Nacho Peña, mosqueado por la falta de contundencia de Julián Álvarez

Nacho Peña en el programa echa en falta un mensaje más contundente. "No se refería Mónica Marchante a que diera un mensaje de agradecimiento a tres mil tíos por haberse desplazado hasta el campo del Tottenham. A ver si nos centramos. El otro día bien que estuvo vivo para decir 'no sé'... y hoy se ha hecho el longuis cuando estaba muy claro acerca de qué le estaban preguntando. Conclusión: nunca quiere ser 100% certero en diciendo 'no pasa nada, yo sigo en el Atlético de Madrid", decía el periodista.

Del futuro de Julián Álvarez se ha hablado mucho esta temporada. El delantero argentino le ha costado encontrar su mejor versión desde que empezó el curso y a eso se le ha sumado los continuos rumores que le situaban lejos de la capital. Uno de los que quiere hacerse con él es el FC Barcelona. Su presidente, Enrique Cerezo, siempre ha respondido con contundencia que será jugador del Atlético de Madrid porque tiene contrato.