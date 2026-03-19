Fran Fuentes 19 MAR 2026 - 00:00h.

El estadounidense compareció después de Robin Le Normand en zona mixta

El consejo del Mono Burgos que Simeone rememora para afrontar los cuartos ante el Barcelona: "Menos miedo tienes"

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Johnny Cardoso ha comparecido tras la clasificación del Atlético de Madrid frente al Tottenham a cuartos de final de la UEFA Champions League. El mediocentro estadounidense se ha mostrado feliz tras el pase del equipo a la siguiente ronda, elogiando a Julián Álvarez y afirmando que se ven con opciones de luchar por los títulos. Del mismo modo, se siente muy feliz por haber dejado atrás su racha de lesiones. A continuación, sus palabras:

Su estado físico... y los elogios a Julián Álvarez: "Al principio sufrí un poco con lesiones, pero ahora ya me olvido de eso y aprovecho cada partido, cada minuto que estoy sumando con el equipo y la verdad es que me encuentro muy bien. Tener jugadores como Julián, que es una pieza clave para nosotros... decían que estaba en una racha mala, ahora ya es un jugador que marca toda la diferencia para nosotros. Nunca tuvimos duda en lo que podía aportar para nosotros y yo me encuentro muy bien, estoy muy contento y a seguir mejorando".

La derrota ante el Tottenham: "Al final perdemos el partido, pero lo más importante es la clasificación. Hicimos un gran resultado en casa, pero llegamos aquí para salir y ganar el partido. Infelizmente no ha pasado, pero hicimos un buen partido, cometimos algunos errores que ahora tenemos que arreglar en los entrenos y sabemos que si quieres llegar al final de la Champions, vas a enfrentar partidos difíciles como este y estamos listos para todo.

El FC Barcelona en cuartos: "A nosotros no nos asusta y sabemos que estamos en el Atleti y es un equipo muy grande y si quieres pelear por grandes cosas, vamos a enfrentar grandes equipos. Así que estamos acostumbrados y bien, es preparar lo mejor posible para estos partidos, para esta secuencia que tenemos Madrid y un mes con tres partidos contra el Barça. Tenemos mucha confianza en nosotros y sabemos que podemos lograr grandes cosas".

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Julián Álvarez no aclara su futuro: "Yo tampoco hablé sobre este asunto con él, pero para mí es un placer compartir. Ojalá que se quede mucho tiempo aquí y yo pueda disfrutar mucho de él".

¿Se ve el vestuario con posibilidades de pelear la Champions?: "La verdad es que nosotros tenemos mucha confianza y sabemos que podemos lograr grandes cosas, así que todos los torneos que estamos vamos a pelear para ganar y no va a ser diferente en la Champions. Tenemos un equipo muy fuerte, sabemos que tenemos calidad para llegar a una final y lograr, ojalá que una Champions. Para mí, la verdad es que estoy disfrutando de cada momento. Mi primera temporada aquí, llegar a una final de Copa y llegar a unas cuartas de Champions, así que ojalá que yo pueda disfrutar mucho más".

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Qué puede mejorar el Atleti: "La verdad es que empiezo conmigo, porque sabemos que los partidos así son difíciles y tenemos que entrar a punto desde el principio, porque son partidos así de alto nivel que si te duermes o cometes un pequeño error, te pueden hacer el gol. Así que tenemos que mantener el nivel de atención todo el partido, pero tenemos muchas cosas para disfrutar y cosas buenas, así que a seguir así. Ahora cambiamos la página y ya estamos con la cabeza en el derbi. Partido a partido, como dice el míster, y a seguir así".

El agradecimiento a la afición: "Es increíble la afición aquí haciendo parte con nosotros dentro del campo. Al final, jugar fuera de casa y tener tanta gente así es muy especial. Ojalá que podamos compensar este apoyo con títulos".