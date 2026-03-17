Alberto Bravo 17 MAR 2026 - 10:21h.

La eliminatoria está empatada tras el 1-1 logrado en Balaídos en el partido de ida

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VigoEl centrocampista Hugo Sotelo no esconde la dificultad que le espera a su equipo en el estadio del Olympique de Lyon, pero él ve al Celta de Vigo capacitado para derrotar al conjunto francés y alcanzar los cuartos de final de la Europa League. El canterano tiene claro que el rival tendrá que "matarlos" si quiere pasar la eliminatoria.

"El jueves, si quieren pasar, tendrán que matarnos. Si no lo van a tener complicado", aseguró el futbolista del Celta en la Radio Galega. En el plano personal, tras jugar ante el Betis cortando una racha de seis encuentros en Liga sin minutos, se mostró dispuesto a repetir ante el Lyon: "Si no juego yo será otro compañero que lo hará genial pero yo estoy a disponibilidad del equipo como cualquier jugador".

Volviendo al duelo ante el conjunto de Fonseca señaló que "sabemos que vamos a un campo muy complicado, que el Lyon es un buen equipo, pero nosotros a un partido podemos ganar a cualquier rival. En la ida ya vimos que es un equipo con mucho talento, a mí personalmente me gustó mucho, pero nosotros sabemos de lo que somos capaces".

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En una entrevista con los medios del club, el internacional sub 21 recordó que este año ya han ganado al Real Madrid "en el Santiago Bernabéu" y este mismo domingo empataron con el Betis en La Cartuja, en un partido del que salieron "reforzados" para la batalla que le espera en Lyon.

Además dio las gracias al celtismo por el apoyo continuo que reciben partido tras partido. En Lyon habrá más de 3.000 aficionados celestes: "Muchas gracias , el jueves tengo bastantes amigos que van a venir a Lyon a apoyarnos. Sé de mucha gente que también viene y muy contento de parte de todo el equipo que nos apoyéis donde vayamos".