Alberto Bravo 18 MAR 2026 - 19:14h.

Aseguró estar "tranquilo y convencido de que el equipo va a hacer las cosas muy bien"

El mensaje de Borja Iglesias a los 3.000 de Lyon: "¡Calentad las gargantas!"

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VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, quiso mandar un mensaje a toda la afición celeste que espera que los suyos puedan completar la gesta de eliminar este jueves al Olympique de Lyon clasificándose para los cuartos de final de la Europa League. Alrededor de 3.000 celtistas estarán en las gradas apoyando a un equipo que solo matándolos va a ceder ante el cuadro francés. "Lo único que podemos garantizar es que vamos a dar todo para poder dar esa alegría y que disfruten de un día bonito para el celtismo", aseguró el técnico celeste.

Expectativas: "Lo primero que seamos fieles a nuestra identidad, valientes. Venimos aquí a ganar, no buscamos otro escenario que ese. Tenemos que mejorar cosas que no hicimos tan bien en el partido de ida en cuanto a situaciones de presión, de construcción de juego y un poco en la idea de la versión que dimos durante muchos minutos en La Cartuja y se vio también en la parte inicial en el partido contra el Lyon o en muchos partidos de Europa, esa es la clave".

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"Luego hay que tener esa pizca de suerte, de que aciertes en los metros finales y en los momentos importantes del partido. Es muy complicado y caro hincarnos el diente y superarnos. Llevamos 42 partidos esta temporada y solo hemos perdido 10. Tenemos muchos argumentos en los chicos que van a salir al partido".

Bajas en el Celta: "No tiene una modificación clara en el plan de partido que tengamos a Borja, a Mingueza, Miguel ya no estaba en el partido de ida. Hemos demostrado durante el año que más allá de quien esté nuestra idea intenta ser la misma. Buscaremos mejorar cosas d la ida y mantener nuestra identidad pese a las bajas. Preferiríamos que estuviésemos todos pero tenemos muchos recursos y una plantilla muy larga, para poder hacer un buen partido de inicio y tener refrescos de garantías en el banquillo".

Nervios e ilusión de Marián Mouriño: "Entiendo a la presidenta. A veces cuando no ves desde el césped el día a día del equipo, estás en un palco sufriendo y sintiendo que quieres que esto siga puedes sentir ese nerviosismo. Yo no lo siento, estoy tranquilo y convencido de que el equipo va a hacer las cosas muy bien y como decía en esa metáfora nos tendrán que matar para eliminarnos".

"El equipo me da esa tranquilidad. Hace dos años había mucha más tensión cuando debutamos en el Sánchez-Pizjuán y hace dos años y una semana estábamos preparando el partido ante la Cultural Leonesa. Para mí esto es una motivación y quiero darle esa tranquilidad, esa energía al equipo igual que ellos me la dan a mí en el día a día por la forma de trabajar. Eso nos hace a todos los celtistas, más allá de que estemos o fuera del vestuario, que estamos orgullosos de los jugadores cuando salen al terreno de juego".

Armas escondidas tras la expulsión de Borja Iglesias: "Hay una parte positiva de estar tanto tiempo en inferioridad que, salvo que se repita lo mismo, hay menos información por nuestra parte de lo que podríamos haber modificado en el descanso o de planes alternativos que podíamos tener para hacer frente".

"No estuvimos mal con la pelota el tiempo que la tuvimos pero estuvimos demasiado tiempo cerca de portería por no haber ajustado bien esa presión y creo que hay una parte de incertidumbre para ellos por la modificación de ese partido. En una eliminatoria quedarte con uno menos, con todo lo emocional que hay, es un golpe complicado. Aún así fuimos capaces de competir y de traer un resultado que nos deja en igualdad de momento en la eliminatoria".

3.000 celtistas en Lyon: "Es un orgullo tener el seguimiento que tenemos en el día a día, el cariño y apoyo que tenemos en cada desplazamiento. Esperemos que le podamos dar una alegría y un día feliz para todo el esfuerzo que han hecho para venir aquí. Sabemos que los partidos de Europa son un día entre semana, que la gente trabaja, que tienes que invertir dos días de trabajo prácticamente para estar aquí".

"Lo único que podemos garantizar es que vamos a dar todo para poder dar esa alegría y que disfruten de un día bonito para el celtismo".

Ferrán Jutglà: "Lleva muchos partidos a muy buen nivel, a nivel que queremos de él. Todavía tiene ases en la manga que todavía nos tiene que seguir mostrando porque es un jugador con mil recursos para poder ayudarnos en lo ofensivo, en lo defensivo y en lo posicional porque juega en muchos sitios".

"Esperemos que pueda entrenar con normalidad y sea uno más. Ayer si que tuvo una parte un poco más controlada. Está bien y más allá del golpe en la cabeza también tuvo algún problema gástrico".

Plan de partido: "Yo imagino los partidos teniendo la pelota y no teniéndola. Sé el partido que quiero, a veces pasa como en el Betis que tú eres capaz de manejarlo y que tu plan inicial o que el plan perfecto para ti se vaya dando a cabo, y a veces que no. Tenemos que tener recursos para que cuando pase lo que queremos dañar y dañar de verdad que es lo que no hicimos el partido del Betis y, cuando no pasa, ser capaces de competir y de tener recursos para, aunque sea con un plan que no es el que tu quieres, poder hacer daño".

"No es que esté mal para nosotros contraatacar o que signifique que el equipo esté haciéndolo mal. No significa que cuando no estemos cómodos no podamos hacer daño también contraatacando y en posesión. Hay momentos del partido de ida que salimos de presión desde nuestro saque de puerta asumiendo riesgos y con precisión y calidad. Es eso un poco el Celta, ser capaz de pelear con todo para que se dé tu plan y si no se da ser capaz de pelear con todo para ganar".