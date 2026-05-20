eldesmarque.com 20 MAY 2026 - 13:36h.

Esta tirada de sellos tendrá un coste de cuatro euros

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Correos emitirá un sello en homenaje al Real Oviedo, Rayo Vallecano, Celta de Vigo y Real Murcia en reconocimiento a "la rica historia, el arraigo social y el legado deportivo de cuatro clubes históricos del balompié español que han superado el siglo de existencia".

Según informó la entidad a través de un comunicado, esta nueva emisión pertenece a la serie filatélica ‘Deportes’, está dedicada a los “Equipos de Fútbol Centenarios” y tendrá una tirada de 65.000 unidades.

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Esta tirada de sellos tiene un coste de cuatro euros. Debido a su tirada limitada de 65.000 ejemplares, se convertirá en una pieza de coleccionista para aficionados al fútbol y al coleccionismo postal. Está disponible en las oficinas de Correos y además, también puede adquirirse de manera online.

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Este homenaje reconoce la dimensión histórica y social del Celta en el fútbol español, fundado en el año 1923, así como el gran momento deportivo que atraviesa la entidad celeste tras clasificarse para competición europea por segunda temporada consecutiva.

Desde Correos se apunta a que esta nueva emisión rinde homenaje a la trayectoria de cuatro clubes de fútbol centenarios, reafirmando el papel de la filatelia como reflejo de la historia y la cultura popular. Cada sello fusiona la identidad heráldica tradicional con modernas técnicas de impresión filatélica y el resultado es una pieza de alta calidad, que será muy demandada tanto por los aficionados al deporte como por los filatélicos de todo el mundo.