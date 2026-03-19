Miguel Casado 19 MAR 2026 - 00:50h.

El Tottenham, eliminado a manos del Atlético de Madrid

Cuadro de Champions League 2026 y cruces de cuartos de final

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El Atlético de Madrid eliminó al Tottenham Hotspur en los octavos de final de la Champions League. Los de Simeone hicieron bueno el 5-2 de la ida para pasar a cuartos pese a caer en Londres por 3-2, aunque no se libraron de sufrir.

El equipo de Igor Tudor salió con todo delante de su afición y se pusieron con un gol de ventaja en el encuentro hasta en dos ocasiones. Y cerca estuvo de ampliar la renta y asomarse al empate de la eliminatoria, pero Juan Musso realizó varias paradas salvadoras que mantuvieron a los británicos a raya.

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Así lo vio Pedro Porro, que habló con los medios de comunicación españoles al término del encuentro. "Hemos tenido opciones, por supuesto. Yo creo que si no me llega a hacer la parada Musso, nos ponemos 3-1 en el minuto 60 y todo puede pasar en el fútbol", decía el extremeño.

"Sabemos que la esperanza es lo último que se pierde, mi mentalidad es así. Yo creo que mis compañeros también me han acompañado en ese aspecto en el campo, pero no ha podido ser. Sabemos que el resultado de la ida también nos hizo una brecha y teníamos en frente un buen equipo. Sabíamos que nos iba a poner las cosas difíciles", asumía el lateral.

La llamada de la Selección, el 'no' de la Finalissima y su futuro

Durante la charla con la prensa, el de Don Benito habló de la Selección Española, una lista "de la que siempre estoy pendiente de estar. Para eso trabajamos día a día". Este mes de marzo iba a jugar nuestro combinado la Finalissima ante Argentina, aunque finalmente no se han dado las circunstancias.

"Jodido porque era un título y a todo el mundo le gusta jugar títulos y ganarlos, sobre todo. No ha podido ser y esperemos tener fecha pronto", deseaba el ex del Sporting CP.

Sobre su futuro, y con varios equipos de LALIGA pendientes, fue sincero: "Ahora mismo no estoy yo para decidir irme a otros clubes. La verdad es que estoy contento aquí, estoy intentando, como todos mis compañeros, salir de esta situación dura, pero no es fácil. Ninguno quiere estar a estas alturas así, peleando por lo que estamos peleando, pero lo más importante de hoy es que el equipo también salió con una victoria que te da confianza para la final del domingo", decía.