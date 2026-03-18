Jorge Morán 18 MAR 2026 - 11:16h.

El balear está triunfando en el Fenerbahçe

Los cánticos de la afición del Samsunspor y el Rayo Vallecano en apoyo a Pedro Sánchez: "Padre de Turquía"

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En año de Mundial, todos los jugadores sacan su mejor versión para ser convocados con su selección. Y en España hay nombres que se quieren apuntar a la lista de Luis de la Fuente en el último momento. Este es el caso de un Marco Asensio que ha encontrado en Turquía su sitio para sacar su máximo potencial y avisa al seleccionador de cara al torneo internacional.

Desde su salida del Real Madrid en el año 2023, el balear no había logrado explotar. En el PSG jugó durante una temporada y media, anotando tan sólo siete goles y dando doce asistencias. Se marchó al Aston Villa como un fichaje inesperado de invierno, marcando ocho goles y una asistencia en 21 partidos. Sin hueco ni en Francia, ni en Inglaterra, se buscó un sitio en Turquía, siendo criticado por dar un paso atrás, aunque el tiempo le ha acabado dando la razón.

Marco Asensio quiere ir al Mundial

En el Fenerbahçe, Marco Asensio ha vuelto a ser el mismo. Desde su llegada al equipo de Estambul, el español ha logrado anotar 13 goles y dar 13 asistencias en 36 partidos. Además, la gran mayoría de ellos recuerdan a su paso por el Real Madrid, con lanzamientos largos o tiros potentes que demuestran que ha recuperado el misil en su pierna izquierda.

Segundos en la Superliga de Turquía a cuatro puntos del Galatasaray, la importancia de Asensio ha crecido poco a poco y ya está en una de las temporadas que más minutos ha disputado (2710´). A sus 30 años, Asensio está viviendo una segunda juventud y sueña con volver a la selección española.

La llamada de Luis de la Fuente

El último partido de Marco Asensio con la Selección Española llegó el pasado 18 de junio de 2023. Fue en la final de la UEFA Nations League, en la que los nuestros ganaron por penaltis a Croacia, con el balear siendo titular y disputando los 90 minutos. Incluso fue uno de los que marcó un gol en la tanda de penaltis.

Ahora, dos años después, el nombre de Marco vuelve a sonar en las oficinas de la RFEF. Sus números, su juego y la confianza de Luis de la Fuente pueden ser clave para volver a ver a Asensio con la camiseta roja. Y más viendo los problemas que tiene 'La Roja' en los costados.

Aunque su sitio está ocupado por Lamine Yamal, Asensio puede convertirse en un jugador de rotación de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin Nico Williams, sin Mikel Merino y con Samu roto, el balear puede seguir los pasos de Isco Alarcón.