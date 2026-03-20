Diego Páez de Roque Madrid, 20 MAR 2026 - 13:15h.

Tuchel ha llamado a Jude Bellingham y ha descartado a Trent Alexander-Arnold

La profecía de la lesión de Courtois que puede llevar al Real Madrid a ganar la Champions League

Compartir







Jude Bellingham vuelve con Inglaterra. Esta mañana, Thomas Tuchel ha hecho oficial su convocatoria para los amistosos contra Uruguay y Japón los próximos 27 y 31 de marzo respectivamente, incluyendo al centrocampista del Real Madrid.

Esto no debería ser una sorpresa, ya que el '5' blanco es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Sin embargo, lo llamativo es que Jude Bellingham lleva sin jugar desde que se lesionó el pasado 1 de febrero contra el Rayo Vallecano.

PUEDE INTERESARTE Convocatoria de España para los amistosos ante Serbia y Egipto: novedades y ausencias

Aun así, el técnico germano ha querido contar con el madridista antes del último parón previo al Mundial. Quizá únicamente haya sido llamado para acompañar al grupo o participar en actos comerciales, aunque parece que llegará en condiciones de jugar.

Esta mañana ya se ha entrenado junto al resto de sus compañeros. Aunque todo apunta a que no jugará como titular, podría jugar sus primeros minutos en casi dos meses. Y al igual que ha pasado con Mbappé, sus respectivos seleccionadores han querido contar con ellos para los amistosos del parón de selecciones

PUEDE INTERESARTE Posibles alineaciones del Real Madrid - Atlético de Madrid para la jornada 29 de LALIGA EA Sports

Sin embargo, y como ha ocurrido con el francés, esta decisión ha enfadado a los madridistas, que han reflejado su malestar a través de las redes sociales.

El hecho de que Jude Bellingham, después de perderse algunos de los partidos más importantes de la temporada por lesión, vaya a viajar con Inglaterra en unos amistosos, ha generado crispación.

Además, muchos se han sorprendido porque Trent Alexander-Arnold no haya sido convocado por Thomas Tuchel. El lateral derecho, después de sus lesiones, ha conseguido regularidad con Arbeloa y se está asentado como uno de los fijos en el costado diestro.

No obstante, el propio entrenador alemán se ha encargado de explicar su ausencia. "¿Por qué no está Trent aquí? Creo que sé lo que Trent puede aportarnos, y decidimos quedarnos con los jugadores que están en el campamento con nosotros", comenzó diciendo.

"Conozco sus puntos fuertes, es un jugador importantísimo, pero es una decisión deportiva. Nos quedamos con Quansah, Spence y Livramento", concluyó.