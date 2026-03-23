Vinicius Júnior, Jugador Hyundai de la jornada 29 en LALIGA EA SPORTS

Fran Fuentes 23 MAR 2026 - 17:36h.

El brasileño se está acercando al gran nivel que casi le brinda un Balón de Oro en 2024

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Vinicius Júnior ha sido designado por la redacción de ElDesmarque como el Jugador Hyundai de la jornada 29 en LALIGA EA SPORTS. El brasileño, que sería decisivo en el trascendental partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, logró sellar un doblete que le llevaría a ser el mejor jugador del partido y de toda la jornada en la máxima categoría. En este sentido, el carioca volvió a ser fundamental y, tras su rendimiento titubeante, ha vuelto a meterse a la afición en el bolsillo a base de buenas actuaciones y de goles decisivos.

Así las cosas, el brasileño parece que está muy cerca o incluso al mismo nivel que mostró en su 'prime', aquel que casi le brinda un Balón de Oro en 2024. Lo demostró frente al Manchester City, siendo decisivo, y ante el Atlético de Madrid ha vuelto a enseñar ese nivel estelar que gana partidos. A base de regates, Vinicius fue un absoluto dolor de cabeza para la defensa rojiblanca. Además, no dudó en asumir la responsabilidad cuando llegó el momento de ejecutar el penalti que había sufrido Brahim Díaz, transformándolo y dejando atrás las dudas de su fallo frente a los citizen. Del mismo modo, se fabricó un golazo 'marca de la casa', perfilándose desde la izquierda hacia dentro y golpeando con el interior de su bota derecha hacia el palo largo, imprimiéndole rosquita y haciendo el balón inalcanzable para Juan Musso.

De este modo el '7' blanco volvió a demostrar que es un jugador superlativo. Ante la ausencia de Kylian Mbappé, el brasileño se ha echado el equipo a la espalda y ha demostrado ser uno de los jugadores más decisivos del planeta fútbol. Con Álvaro Arbeloa ha recuperado su mejor versión y será una de las grandes bazas a las que se agarre el equipo para competir en el tramo final de LALIGA y en los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Bayern de Múnich.