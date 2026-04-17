Jorge Martín no duda que Marc Márquez será un rival a batir para el título: "Es un caníbal"

Alberto Cercós García 17 ABR 2026 - 16:00h.

Jorge Martín habla en ElDesmarque sobre el inicio de este 2026, sus sensaciones con Aprilia y la lucha con Marc Márquez

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Jorge Martín está teniendo un inicio de temporada superlativo. Tras dejar atrás, seguramente, el año más complicado en su etapa como piloto de MotoGP; ahora, el madrileño, se está reencontrando con su mejor versión. Tanto en Brasil como en Austin, el de Aprilia logró subir al podio hasta en cuatro ocasiones (dos en las 'sprint' y otras dos en las carreras), acumulando una racha de resultados más que positiva. Eso le hizo, por momentos, liderar el Mundial. Una sensación indescriptible que corrobora que Martín está prácticamente recuperado y que todo lo sucedido en 2025 con las lesiones es historia. Martín, en ElDesmarque, asegura que se siente muy cómodo con la moto ahora mismo y que su objetivo es intentar luchar por el Mundial con Marc Márquez.

"El año pasado no pude competir en todo el año y ya el poder estar aquí y poder darlo todo ya es un objetivo bueno, pero el dónde llegar es lo que hay que ver, hasta dónde podemos llegar. Pero bueno, hemos empezado con muy buen pie y hay que seguir así. El objetivo es el Mundial. Si no, no estaría peleando aquí en MotoGP y te mentiría si te digo que estoy aquí para dar vueltas. Obviamente quiero ganar el Mundial, pero para eso tengo que ir carrera a carrera y es muy, muy complicado. Los rivales son muy fuertes y ganar un Mundial son palabras mayores", reconoce el Campeón de 2024 en ElDesmarque.

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2025 siempre será un año grabado en la memoria de Martín por todo lo que supuso: muchas lesiones, incertidumbre con Aprilia, el miedo a volver, etc. Sin embargo, el madrileño explica que, por momentos, hasta se le olvida todo ese calvario. "Mi mente la verdad es que la he olvidado un poco. Tengo que reconocer que me he quedado con lo positivo, con los aprendizajes, pero parece que lo haya borrado y he pasado del 24 al 26. Incluso a veces me preguntan cómo fue gestionar el año pasado y yo digo: ‘Pues yo gané las Sprint el año pasado y me gané el 24’, o sea que es curioso, pero eso es bueno, así que ya concentrarme en ahora y en 2026", explica.

Marc Márquez sigue siendo el rival a batir

Pese a que los números digan otra cosa, para Jorge Martín, Marc Márquez sigue siendo el rival a batir esta temporada. El de Ducati no ha empezado del todo bien, sobre todo 'por culpa' del gran rendimiento de Aprilia. "Muy contento de las sensaciones. En cuanto salí con la moto en Tailandia en los test ya vi que era otra moto. Aprilia ha hecho mucho por ayudarme a rendir al máximo y yo he hecho algunos cambios en mi estilo que me están ayudando a sacar lo máximo de la Aprilia también", cuenta Martín sobre la moto.

Y sobre Márquez, el español no duda. "Yo le veo bien, la verdad. Dicen que no, pero ha ganado en Tailandia, ganó en Brasil, en Austria tenía el mismo ritmo que nosotros, así que no dudo que va a ser el primer rival de este año. Ya llevamos muchos años compitiendo juntos y quizá destaco su agresividad al momento que entra el fin de semana, que es un caníbal y va por todo".