Las dudas con Marc Márquez y su estado físico no preocupan en Ducati: "Estará al 100% en Jerez"

Alberto Cercós García 18 ABR 2026 - 19:34h.

Marc Márquez dio el susto en el Gran Premio de Austin con una importante caída a casi 200 kilómetros por hora

Marc Márquez da la clave para una futura retirada de MotoGP: "Por mi cuerpo antes que por mis ganas"

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El Mundial de MotoGP está a las puertas de volver a nuestras vidas con el Gran Premio de Jerez. Ahí no solo estará Mediaset para dar en directo todas las sesiones y las carreras, sino también un Marc Márquez que intentará hacer del fin de semana un punto de inflexión. Tras un inicio muy complicado en Tailandia, Brasil y Austin, el piloto de Ducati aprovecha el parón para desconectar y recuperarse de sus problemas físicos. Cabe recordar que a finales de 2025 se cayó en Indonesia, lesionándose el hombro derecho. Pese a poder competir sin, aparentemente, muchos problemas, Márquez sufrió una importante caída en Austin. El lastre de lo sucedido en Indonesia aumentó la incertidumbre sobre su estado. Y es que a la falta de resultados, los problemas físicos se antojaban como un punto de mucha importancia.

Pero en Ducati ya han alzado la voz. Centrados en dar un paso adelante y dejar atrás el claro dominio que está teniendo Aprilia en este inicio, la marca italiana ve en sus dos pilotos un potencial tremendo. Tanto el mencionado Márquez como Pecco Bagnaia intentarán, en Jerez, revertir la crítica situación que está atravesando el equipo oficial. Y es ahí donde Gigi Dall'Igna aparece. El italiano calma las aguas en relación al estado físico de Márquez y asegura que llegará a Jerez al 100%.

En Ducati piden calma con Marc Márquez

"Los dos están muy bien. Pecco me parece muy sereno, muy lúcido también en los comentarios que hace durante los entrenamientos, durante las pruebas y durante la preparación de la carrera. Y Marc está igual de bien; está claro que ha sufrido una lesión bastante importante, al final de la temporada se perdió cinco carreras y, por lo tanto, todavía está avanzando en su fase de rehabilitación. Pero, sinceramente, lo veo bien y creo que ya estará al cien por cien en Jerez", cuenta Dall'Igna en Moto.It.

Con la mirada puesta en los test y en el 2027. "Sin duda, el sistema de concesiones está diseñado precisamente para intentar reequilibrar un poco el sistema. Claramente, penalizando así a Ducati, que en los últimos años había marcado la diferencia desde el punto de vista técnico. Pero repito, esto no pretende ser una excusa y estamos aquí para intentar luchar por la victoria, así que sin duda debemos arremangarnos y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que nuestra moto vuelva a ser el punto de referencia del sistema MotoGP. Durante esa prueba, pero probablemente también durante la carrera, intentaremos hacer algunas pruebas para encontrar soluciones", zanja.