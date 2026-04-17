Álex Márquez confía en que su hermano Marc luche por el título: "Cuando pilla el punto es inalcanzable"

Alberto Cercós García 17 ABR 2026 - 15:30h.

La situación de Marc Márquez sigue siendo peliaguda, y su hermano Álex cuenta en ElDesmarque cómo está de la lesión

De Marc Márquez a Álex Márquez o Pecco Bagnaia, los pilotos que deben revertir su situación en MotoGP tras el parón

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Álex Márquez tiene en 2026 varios frentes abiertos. El más importante es el de recuperar las sensaciones que parece haber perdido durante este inicio de Mundial. Con Aprilia dominando como nunca MotoGP, en Ducati empiezan a sonar varias alarmas. La superioridad que la marca italiana tuvo el curso pasado ha desparecido, y sus pilotos -exceptuando a Fabio Di Giannantonio y Marc Márquez- están lejos de las primeras posiciones. Se trata, a fin de cuentas, de un momento muy complicado para Ducati y un contexto en el que pocas veces se habían visto durante el último lustro. El pequeño de los Márquez confirma que la moto no va del todo como él querría, pero confía plenamente en darle la vuelta a la situación.

"Todos estamos sufriendo. Lo importante es que todos los pilotos Ducati nos quejamos más o menos del mismo problema. Creo que es un problema que en este momento no nos deja ser competitivos, pero que con una pequeña ayuda podríamos volver a ser muy competitivos. Al final yo también he cometido errores, yo también tengo que mejorar. Es todo entender un poquito más el paquete y ser en algunos momentos un poquito más incisivo. Pero bien, creo que hay que sacar conclusiones específicas. Hemos hecho solo tres carreras, quedan 29, no sé si quedan carreras… y es ahí donde tenemos que tener la calma y la seriedad para darle la vuelta a la situación y dar el máximo de nosotros", cuenta Márquez en ElDesmarque.

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El brazo de su hermano Marc

Pero si hay algo que realmente preocupa tanto a Ducati como a la afición española es el rendimiento de Marc Márquez. El vigente campeón también ha empezado el curso con problemas, y es su hermano Álex quien intenta calmar la situación explicando que confía plenamente en él y en su capacidad de revertir la situación para luchar nuevamente por el título.

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"Es un brazo o un hombro que necesita más cariño de lo especial. Y es verdad que la lesión a final de año del año pasado, pues la recuperación, con todos los problemas que ha tenido en el pasado, se alargó un poquito. Pero está bien. Yo creo que al final también es un aspecto no solo físico, sino también de moto, de tenerlo un poquito todo más por la mano. Y lo importante es que no pierda muchos puntos, que cuando él pille ese punto suyo... como hizo el año pasado, te encarrila siete carreras seguidas ganando y es inalcanzable", zanja el piloto del Gresini Racing.