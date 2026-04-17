Marc Márquez da la clave para una futura retirada de MotoGP: "Por mi cuerpo antes que por mis ganas"

Alberto Cercós García 17 ABR 2026 - 13:41h.

Marc Márquez analiza su estado físico y da la clave para seguir o no más tiempo en MotoGP

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El futuro de Marc Márquez es siempre un tema peliagudo. Tras un complicado inicio y lastrando aún la lesión que tuvo en 2025 en el Gran Premio de Indonesia, el qué pasará con el español más allá de este año es una gran incógnita. Todo apunta a que renovará con Ducati. Se habla, eso sí, de una única temporada. Márquez está siendo muy cuidadoso con su físico y sabe que, una vez se retire, lo que le quedará precisamente es su cuerpo. Es por ello que la retirada sigue rondando por la cabeza al vigente campeón. En un nuevo podcast con Imagin, es Márquez quien da la clave de cuándo se replantará otra vez colgar el mono y dejar MotoGP.

"Dudaba de si podía ir rápido otra vez porque salía de una lesión muy grave. Entonces, yo sé que yo no tengo el brazo como lo tenía y, de hecho, una de las cosas que me ha ayudado más es no comparar mi lado izquierdo con mi lado derecho, simplemente sacar el 100% de mi lado derecho y mi lado izquierdo", cuenta recordando cómo está sufriendo en este 2026 por culpa de la lesión que tuvo en Indonesia y cómo le cambió Jerez 2020.

Marc Márquez y la importancia de su cuerpo

Para Márquez, el hecho de haber ganado en 2025 le haría ya retirarse en paz. "Me hubiera retirado porque no me hubiera quedado otra, pero no estaría satisfecho al 100%. Evidentemente tranquilo en el sentido de que lo había intentado, pero no había salido, pero no me hubiera retirado satisfecho al 100%. O sea, tranquilo sí, satisfecho, no. Ahora me puedo retirar tranquilo y satisfecho, pero repito, mientras esté en activo, yo sigo dando el 100%", explica el catalán.

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"Soy consciente de que cada vez está más cerca, y evidentemente te diría, es que es una frase que empleé en el pasado y que será así, yo te diría hasta que mi cuerpo aguante, pero es que, que tu cuerpo aguante no sabes a qué edad y yo lo voy a alargar hasta que mi cuerpo aguante. Yo sé que voy a acabar antes mi carrera deportiva por mi cuerpo que por mi mentalidad. O sea, por mi cuerpo antes que por mis ganas de seguir", añade sobre cómo se ve y qué le haría dejar MotoGP.

"Mi instinto siempre ha sido de arriesgar todo, sea un entreno libre o sea una carrera que te juegas el Mundial. Entonces, es uno de los trabajos que todo mi entorno durante toda mi carrera deportiva pues me ha ido trabajando y poco a poco con la edad lo he ido viendo, pero lo que me lo ha hecho ver más son las lesiones, porque la mentalidad era una, pero con las lesiones aprendes", zanja.