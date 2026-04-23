Álex Rins confirma que no seguirá en Yamaha y así será la formación del equipo en 2027

Alberto Cercós García 23 ABR 2026 - 13:03h.

Con muchos fichajes aún por confirmarse, Álex Rins es de los primeros en pronunciarse: no seguirá en Yamaha

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Era uno de los movimientos más claros de cara al 2027: Álex Rins abandonará Yamaha a finales de esta temporada. El mercado de fichajes del Mundial de MotoGP sigue bloqueado por la falta de acuerdo entre las fábricas y Liberty Media. Ni la renovación de Marc Márquez, ni los movimientos de Pedro Acosta a Ducati o de Fabio Quartararo a Honda se han oficializado. Pese a que muchos de esos movimientos es de conocimiento de todos, sin un anuncio oficial por parte de las partes nadie va a tratar públicamente los cambios. Pero en la antesala del Gran Premio de Jerez, el primero en hablar de su futuro ha sido Álex Rins. El piloto español lleva varias temporadas sufriendo de lo lindo con Yamaha, y su camino con la marca japonesa parece haber llegado a su fin.

Rins es uno de los pilotos españoles que más papeletas tienen de abandonar MotoGP en 2027, y por varios motivos. El principal es el nivel que está demostrando tener durante estos últimos años. Si bien Yamaha no tiene, ni mucho menos, la mejor moto de la parrilla, Rins ha sido incapaz de ir rápido en ningún contexto. Su compañero Fabio Quartararo sí ha ido despuntando con alguna 'pole' o con algún podio en diferentes 'sprint' el curso pasado; sin embargo, Rins no. Al español le sigue costando muchísimo estar a tono físicamente y, para colmo, el pasaporte no ayuda en absoluto.

El lavado de cara de Yamaha para 2027

Ante los medios en Jerez, Rins ha sido claro: ha hecho oficial que el año que viene no estará en el equipo oficial de Yamaha y ha confirmado que la marca japonesa ha firmado a otro piloto. Las cábalas son muy sencillas. Y es que desde el inicio de la temporada, Jorge Martín parece ser uno de los pilotos que estará en Yamaha en 2027. Si bien el madrileño será fichado para reemplazar a Quartararo, Ai Ogura apunta -tal y como avanzó Motorsport- a ser el sustituto de Rins.

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Así pues, Yamaha pasará de contar en el equipo oficial con Quartararo y Rins a Martín y Ogura. Un cambio interesante e importante para el resto de pilotos del Mundial, que ven cómo los huecos que se liberan se ocupan de manera muy rápida.

Así quedaría la parrilla de MotoGP 2027 (a abril del 2026)