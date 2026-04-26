Lesión de Pablo Barrios: qué tiene, parte médico y tiempo de baja en el Atlético de Madrid

Joaquín Anduro 26 ABR 2026 - 14:48h.

El Atlético confirma la lesión de Pablo Barrios

Simeone desvela el sentir de Pablo Barrios tras su lesión: "Momentos difíciles"

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El Atlético de Madrid ha emitido este domingo el primer parte médico de Pablo Barrios ante la lesión sufrida por el centrocampista en el partido ante el Athletic de este sábado que le hizo marcharse roto del terreno de juego. El club confirma "una lesión muscular en el muslo izquierdo" que, a la espera de conocer su alcance definitivo, le deja fuera de la eliminatoria de semifinales de Champions League ante el Arsenal.

A pesar de no haber anunciado el tiempo de baja del futbolista brasileño, el hecho de que exista una lesión muscular ya le dejaría fuera de los terrenos de juego al menos unos 10 días. Esto le impide estar disponible este miércoles para recibir al Arsenal en la ida de las semis europeas y para el martes siguiente para el encuentro de vuelta en el Emirates Stadium.

Pablo Barrios se hizo daño en una jugada sin aparente peligro en el centro del campo y rápidamente miró al banquillo del Atlético de Madrid sabedor de que algo no iba bien. Después de haber superado una lesión en el mismo muslo y otra en los isquios, el jugador se marchó visiblemente fastidiado entre el enfado de Diego Pablo Simeone quien, tras consolarle, pateó una botella de la rabia de perder a un futbolista de su talla justo antes del desenlace de la Champions.

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En sala de prensa, el Cholo le mandó un mensaje de apoyo y de ánimo a su pupilo: "Son momentos difíciles, tendrá que atravesarlos. La vida siempre nos pone en dificultades y a él se lo está poniendo desde sus lesiones. Habrá que sacar aprendizajes puros para el tiempo que viene".

Parte médico del Atlético de Madrid con la lesión de Pablo Barrios

Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, que se produjo en el transcurso del encuentro que este sábado nos enfrentó al Athletic Club.

El centrocampista madrileño se ha sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club, que han confirmado la lesión.

El '8' rojiblanco realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición.